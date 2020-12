Padre de niña desaparecida: ‘Cuiden a sus hijos de las redes sociales’

La familia de María Paula Chávez Villamizar recuperó su felicidad cuando la joven apareció sana y salva el día de ayer 16 de diciembre en el CAI del Samper Mendoza, en el centro de Bogotá, luego de haber huido de su apartamento en la calle 143 n.° 9- 55, en Cedritos, Usaquén.

Eso ocurrió el martes 15 de diciembre de 2020, a eso de la 6:15 de la tarde, cuando sus padres salieron por unos instantes de la casa a comprarle un helado en el Carulla.

Hoy, con su hija de nuevo en el seno de su hogar, su padre, Jorge Hernán Chávez Camargo, quiere darles un sentido mensaje a todos los padres de familia del país. “Quiero primero agradecer a EL TIEMPO y a otros medios porque gracias a esa presión las personas con las que estaba la niña se asustaron y terminaron abandonándola en un CAI”, dijo.



Según dijo en entrevista con EL TIEMPO, la enseñanza más grande que deja todo esto es el control que los padres deben tener sobre los medios tecnológicos que manipulan los niños hoy en día. “Tristemente creemos que hacemos feliz a un niño regalándoles un celular o un computador, cuando en realidad estamos es abriéndoles las puertas de nuestra casa y de nuestros hijos a cualquier tipo de personas con infinidad de propósitos”, sostuvo Jorge Hernán Chávez.

Jorge Hernán Chávez Camargo , padre de María Paula Chávez.

Agregó: “Yo recuerdo que en mi época, cuando de niño mi mamá me decía: 'esa amistad no te conviene...', en el 100 % de las veces tenía razón, con las redes sociales ahora uno como padre ni siquiera sabe quiénes son los amigos de sus hijos y eso es muy complicado”.

Según explicó, las autoridades siguen trabajando en el caso. Por ahora, afortunadamente, se sabe que la menor de edad no fue maltratada. “Ella no recuerda ni sus nombres ni en dónde estuvo, lo último se lo creo porque ella no conoce la ciudad y se pierde en su mismo barrio, pero las personas sí las conoció a través de redes sociales, de eso estoy seguro. Gracias a Dios las pruebas médicas revelan que no hubo ningún tipo de abuso carnal ni de drogas”.

Por ahora, la niña se encuentra en un tratamiento psicológico con profesionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). “Ellos irán sacándole un poco más de información. Por ahora es un trabajo conjunto entre ellos y nosotros como familia”, dijo Chávez, quien agregó: “El mensaje es claro: cuiden a sus hijos de las redes sociales”.

