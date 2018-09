¡Ojo! Denuncian caso de secuestro exprés de un niño en Suba

Un intento de secuestro exprés tiene conmocionados a los padres de familia de un colegio público en Suba. Se trata de la denuncia del señor Emilio Torres quien fue testigo de cómo, un completo extraño, quería arrebatarle a su hijo de 14 años.

Todo ocurrió el viernes 21 de septiembre a las 12:35 de la tarde, en la calle 167 No. 54A-10, justo cuando los estudiantes de un colegio público en Suba salían de su jornada de estudios.

El padre de familia dice que nunca hubo buenas intenciones por parte del sujeto y que le preocupa que supiera los nombres y los apellidos de sus hijos. Foto:

Cuando mi hijo menor me cuenta todo, yo salgo como loco a buscarlo por donde él me dice que cogieron. Gracias a Dios logro verlos al final de la calle

La escena comienza cuando el hombre aborda al estudiante con nombre y apellido y dice estar hablando por teléfono con su mamá. “Le explica a mi hijito que tiene un dinero para ella (su mamá) y que necesita que lo acompañe unas cuadras arriba para entregarle la encomienda”, contó Torres.



Luego, halándolo de la cartulina que carga el menor, se lo lleva, no sin antes decirle a su hermano menor de 11 años que los esperara y que, mientras tanto, cuidara una bicicleta de su propiedad.



Mientras eso pasa, el extraño y el joven alcanzan a distanciarse unas cuatro cuadras por entre el barrio. “En ese momento yo llegó y veo a mi hijo menor. Él me cuenta todo y yo salgo como loco a buscarlo por donde él me dice que cogieron. Gracias a Dios logro verlos al final de la calle y cuando le salí al paso quedó sorprendido y lo soltó”, contó Torres.

Luego, ante el reclamo del padre, simula haberse confundido de niño. “El tipo me repitió el mismo engaño pero esto fue un intento de rapto porque después huyó en una camioneta Nissan Patrol. Nadie se lleva a un menor de edad con mentiras porque sí”.



El padre de familia ya puso su denuncia en las oficinas del Gaula de Bogotá. EL TIEMPO habló con la seccional de esta institución en Bogotá quien ya se puso al frente de la investigación. “Estamos comenzando a reunir pruebas y en cuenta tengamos algo en concreto lo daremos a conocer”, dijo uno de los voceros.



Mientras tanto el padre de familia quiere hacer viral lo que le pasó. “Yo viví todos los sentimientos: horror, pánico. Estuve a punto de perder a mi hijo”.

Yo viví todos los sentimientos: horror, pánico. Estuve a punto de perder a mi hijo

Secretaría de Educación nos dice cómo actuar como padres en estos casos

Hable con los niños, niñas y adolescentes (NNA) y alértelos sobre los posibles problemas de seguridad que se pueden presentar. Es importante que la familia genere decisiones en pro de la seguridad de cada uno de sus integrantes.



1. Lleve un control sobre los horarios de llegada y salida del colegio de cada uno de sus hijos.



2. Cuente con los datos de contacto de los padres de familia de los compañeros de sus hijos.



3. Esté alerta ante encuentros de sus hijos con extraños.



4. Esté alerta a conductas y preguntas inusuales por parte de los NNA.



5. Esté alerta ante comportamientos extraños que estén fuera de la cotidianidad de los NNA.



6. Esté alerta ante encuentros planeados en redes sociales por sus hijos con desconocidos.



7. Esté alerta ante el incremento en el uso y actividad en las redes sociales.



8. Esté alerta a cambios repentinos en el estado de ánimo y en el comportamiento de los NNA.



Es importante desvirtuar el mito de las 72 horas. En este sentido si su hijo no llega a la hora indicada y nadie sabe de su paradero, por favor alértese y dé aviso de inmediato a la entidad competente.

¿A dónde puedo acudir?

En caso de que un NNA sea víctima de secuestro exprés los padres de familia deben comunicarse con la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional.



Ponga la denuncia en Medicina Legal, ubicada en la Calle 7 A No. 12 A – 51 Bogotá.

Carol Malaver

Subeditora Bogotá

carmal@eltiempo.com@CarolMalaver