Luis Alonso Colmenares, padre del concejal de Bogotá Jorge Colmenares y del fallecido Luis Andrés Colmenares, envió un mensaje de alerta a las autoridades luego de que su hijo Jorge fuera emboscado por sujetos armados.

Según denunció el concejal Jorge Colmenares, cuatro sujetos en moto atacaron el vehículo en el que se movilizaba con su esquema de seguridad.



El hecho ocurrió en la mañana de este jueves, 9 de diciembre, cuando el concejal se movilizaba por la calle 45 con avenida Caracas.



“Cuatro personas armadas rodean el vehículo en el que yo me transporto. Entre los cuatro intentan forcejear para ver si pueden abrir el carro, pero al ver que no se lograba utilizaron las pistolas para intentar reventar el vidrio e ingresar al vehículo”, contó el concejal a Citynoticias.



Lo alarmante del hecho es que no es la primera vez que el concejal, y hermano del fallecido Luis Andrés Colmenares, sufre un ataque. De hecho, es el segundo suceso que ocurre en menos de un mes.



En la primera ocasión, según narró Colmenares, un vehículo se parqueó detrás del suyo. Luego, dos personas armadas intentaron abrir su vehículo.



Segunda vez en menos de un mes, delincuentes armados rodean el vehículo en el que normalmente me movilizo e intentan forzar a que sea abierto. Hoy, cuatro sujetos en motos, atacan en la calle 45 con Caracas. Casualidad? Intento de hurto? @UNPColombia @PoliciaBogota @FiscaliaCol pic.twitter.com/YSvcl1m1Oe — Jorge Colmenares (@JcolmenaresE) December 9, 2021

Por eso, tras conocerse el nuevo ataque al concejal, Luis Alonso Colmenares hizo un duro llamado de atención a las autoridades para que protejan la integridad de su hijo.



A través de su cuenta de Twitter, Luis Alonso solicitó que el concejal tenga un mecanismo especial de seguridad.



En su publicación, el hombre también mencionó que su familia ya vivió una tragedia con la muerte de Luis Andrés Colmenares, quien falleció el 31 de octubre de 2010, y aseguró que su familia no está en capacidad de vivir nuevamente una situación como esa.



“Hago un llamado a las autoridades para que implementen un mecanismo especial de seguridad para mi hijo Jorge Luis. Ya mi familia vivió una tragedia con Luis Andrés y no estamos en capacidad de soportar otro dolor semejante. Ruego a Dios su protección”, escribió el padre del concejal en su cuenta de Twitter.



Hago un llamado a las autoridades para que implementen un mecanismo especial de seguridad para mi hijo Jorge Luis.

Ya mi familia vivió una tragedia con Luis Andrés y no estamos en capacidad de soportar otro dolor semejante.

Ruego a DIOS su protección.#LaOpinionDeColmenares pic.twitter.com/SAVfMclb6l — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) December 9, 2021

¿Qué dice la Policía Nacional?

Según reportó Citynoticias, la Policía de Bogotá anunció que los hechos ya son investigados por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana.



Además, anunció que el suceso ya fue informado a la Unidad Nacional de Protección con el fin de evaluar el grado de riesgo del concejal Colmenares.



