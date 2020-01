Pacto de paz entre taxistas y Uber después de batalla campal

Después de una batalla campal entre conductores de Uber y otras plataformas y taxistas en la madrugada de este sábado en el Restrepo, las partes hicieron las pases y un acuerdo para convivir en las calles.



Así lo registró el Noctámbulo, de City Tv, en este inicio de semana.

"Queremos sentar un precedente que dos bandos que no se pueden ver y hoy se dan la cara", manifestó Daniel Maruinez, vocero de conductores de plataformas como Uber. El acto de reconciliación se realizó en un parque de la avenida Primero de Mayo con carrera 50 después de los violentos hechos que conmocionarion al sur de Bogotá.

#CityNoticiasFDS | Taxistas y conductores de aplicaciones se enfrentaron en una batalla campal, en el barrio Restrepo. En el hecho también se habría visto afectados conductores de carros particulares. pic.twitter.com/wlHm5rjVUh — Canal Citytv (@Citytv) January 25, 2020

Este sábado, Erick Erazo recogió a su esposa en su carro y, cuando avanzaba, notó que era perseguido por un grupo de taxistas.



"Bajó la ventana y empezamos a insultarme y adelantarme. Pero yo solo recogía a mi esposa del trabajo. Se fueron al frente del carro y con bates, creo, empezaron a romper el panorámico", le relató Erazo a City Tv.



En medio de la represalia, llegaron más taxistas y conductores de plataforma al lugar, cercano a la estación de TransMilenio Antonio Nariño, y se enfrentaron con todo tipo de objetos contundentes. Al menos 10 carros de ambas partes quedaron destrozados.



"Le rompieron los panorámicos, lo rayaron, se colgaron a una puerta, lo dañaron", afirmó Edwin Cortés sobre uno de los autos que resultaron afectados. Un taxi quedó sin vidrios y su conductor lamenta los días de trabajo que perderá por los daños. La Policía tuvo que intervenir. Solo una persona quedó pendiente para ser judicializada por daño en bien ajeno.

A raíz de estos hechos, sectores de taxistas y conductores de plataformas decidieron programar la mencionada cita de reconciliación en la Primero de Mayo con carrera 50.



Allí, acompañados por la Policía, llegaron a un acuerdo de convivencia en las calles y dejaron las decisiones de fondo al Gobierno Nacional.



"No apoyamos la ilegalidad, pero eso no es competencia de nosotros, sino del Gobierno para evitar esta disputa", aseguró Wilson Ruiz, vocero de los taxistas y reiteró que su gremio no apoyaba la violencia "en ninguna de sus modalidades".



Martínez, su contraparte, confirmó que habían llegado a un pacto de paz "para que los familiares de ambos lados tranquilidad de que estaremos bien".



El pacto ciudadano se registra pocos días antes de que Uber salga de Colombia después de una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



BOGOTÁ Y CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros y Sergio Grandas