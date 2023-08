Un joven bogotano dice haber captado el momento en el que un supuesto Objeto volador no identificado (ovni) se vio en Bogotá, exactamente desde la localidad de Suba.

En las imágenes grabadas se puede ver el instante en el que un ciudadano se asoma a su ventana esperando que algo ocurra, pues según dice en la grabación, ya se había visto un extraño fenómeno y estaba esperando que se repitiera para captarlo con su celular.

El Embalse de Neusa, ubicado a 77 kilómetros de Bogotá, es otro de los sitios que los creyentes visitan para realizar avistamientos. Foto: Carlos Julio Martínez / Archivo EL TIEMPO

Después de unos segundos el hombre dice "es imposible, al menos de que los ovnis nos hayan visto y digan 'allá hay gente". En ese preciso instante, un impresionante destello blanco con azul se vio al fondo de la ciudad.

La luz se mantuvo por unos segundos. Sin embargo, la reacción de sorpresa por lo sucedido no se hizo esperar y las personas que grabaron no creían haber captado ese curioso destello que hasta ahora no tiene explicación.

REDACCIÓN BOGOTÁ

