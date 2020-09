Otro fin de semana con ciclovía: para hacerlo mejor

Bogotá tendrá este domingo una nueva jornada de ciclovía. Desde las 7 a. m. hasta las 2 p. m. estarán habilitados 127,7 kilómetros de vías para que los ciudadanos de todas las edades puedan pedalear, patinar, correr o caminar.

Recuerde que en este escenario también se aplican las reglas de autocuidado. Es decir, debe utilizar tapabocas, mantener la distancia y evitar las aglomeraciones.



Este es un espacio familiar y, por tanto, es necesario mantener bajas velocidades, estar atento a niños, adultos mayores y mascotas durante el recorrido, y evitar asistir bajo los efectos del alcohol o alucinógenos.



(Además: ‘Recuperación del país no se dará sin Bogotá’)



En los semáforos, puntos de cruce y ascensos y descensos de puentes o deprimidos, evite aglomerarse. Tome distancia de los demás ciclistas y, ojo, está prohibido bajarse el tapabocas para conversar o hidratarse en estos puntos.



“La ciclovía es, en general, un espacio seguro por ser a cielo abierto y en general de corta duración, donde el riesgo de contagio es menor si se cumplen las medidas recomendadas: uso de tapabocas, protección ocular, distancia física e higiene de manos”, explican Andrea Ramírez, epidemióloga de la Universidad de los Andes; Néstor Rojas, de la Universidad Nacional, que han analizado el tema de ventilación y riesgos de contagio por ‘aerosol’, y Darío Hidalgo, consultor en movilidad. Ellos aconsejan también que, al llegar a casa, la persona se bañe y lave la ropa que usó.

Tampoco está de sobra desinfectar la bicicleta en puntos como sillín, manubrio y marco. Lo mismo con cascos.

Ojo a la comida callejera

Cada persona debe llevar su propia hidratación y lonchera. El grupo de expertos consultados por EL TIEMPO indica que la evidencia científica recomienda, en este escenario, “hacer higiene de manos antes de comer, mantener una distancia mínima de un metro con otras personas (más de 2 metros es deseable), llevar botella de agua personal, evitar que la parada a tomar bebidas o comer sea larga (mejor si es inferior a 15 minutos), usar tapabocas o mascarilla mientras no esté comiendo y aplicarse desinfectante después de comer”.



Por ahora, el Distrito no permite las ventas informales de comida en los recorridos ni los talleres de reparación. El grupo de expertos explica que “el riesgo es que las comidas y bebidas no estén adecuadamente manipuladas, por lo cual puede haber posibilidad de contraer infecciones”.



(Lea también: ¡Ahí tienen su reapertura! / Voy y vuelvo)



De todas formas, la realidad es que es muy posible que usted encuentre puntos de venta de jugos, salpicón, empanadas y otros alimentos. Es aconsejable que no acuda a ellos mientras el Distrito no acuerde protocolos con los vendedores, pero en caso de que lo haga, no pierda de vista estas observaciones que hace la OMS.



“Es importante mantener buenas prácticas de higiene en establecimientos abiertos como barras de ensaladas, expendio de productos frescos y de panadería”, dice el documento ‘Covid-19 and food safety: guidance for food businesses’.

Allí, la OMS advierte que los vendedores deberían mantener un lavado frecuente de superficies y utensilios (en otros documentos se habla de que el lavado debe ser con agua caliente y jabón). Los vendedores también deberían usar guante

Siga informándose

- Guía para la nueva fase de cuidado en Bogotá.



- Desde este fin de semana, tres humedales se abren al público.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET