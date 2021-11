Otro conductor del Sitp habría renunciado en medio de su recorrido

En menos de una semana dos conductores de buses Sitp han renunciado a sus trabajos en medio de los trayectos que realizaban por la capital. El caso más reciente fue de un hombre que hizo la denuncia a través de un video difundido en redes sociales. Por ahora, se desconoce su nombre.

No aguanto más, hasta aquí llego, no puedo más, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo vida FACEBOOK

TWITTER

En la publicación, el conductor explica que decidió parar el bus y no terminar el viaje porque no cuenta con garantías laborales para ejercer su labor.



"Ya no aguanto más esta situación, decidí parar y que vengan a recoger el bus. Ya no aguanto esta humillación que hace el Consorcio Express con sus empleados, con los sindicalizados y con los enfermos, la verdad no veo sentido madrugar a trabajar para que le descuenten el bono cada vez que quieran. En mi caso me bajaron el sueldo hace dos años por el simple hecho de afiliarme a un sindicato", afirma.



El sujeto se refiere al bono operacional que reciben los conductores además de su salario. Este beneficio económico se les es retirado en caso de alguna sanción, según testimonios de otros conductores.



El funcionario también explica que el sueldo no es suficiente y ha dejado de cumplir con ciertas obligaciones, lo que lo ha llevado al embargo de su sueldo. "No aguanto más, hasta aquí llego, no puedo más, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo vida. Llevo varios días sin poder dormir más de 2 o 3 horas porque no concilio el sueño. Me mamé de Transmilenio y con el Consorcio Express, en todo lado buscando que uno la embarre para quitarle la plata", narra.



(Lea también: El 11 de diciembre se desmontarán todas las rutas del Sitp provisional).



El otro caso se presentó el pasado 16 de noviembre cuando Jesús, como se identificó en el video, aseguró que renunciaba. "Hasta hoy voy con ustedes. Ya no aguanto más y no tengo por qué aguantar más humillaciones ni maltratos de nadie; y mucho menos tener que trabajar casi nueve horas seguidas sin tener tiempo de descanso", dice el hombre, visiblemente afectado y estresado.



El funcionario argumentó que aunque su trabajo funciona con una programación, sus horarios no se cumplen y llega a trabajar más de 9 horas al día. "No voy a trabajar más, me siento indispuesto. Me metí al sindicato por eso, para hacer valer mis derechos. Pero, no... no quiero luchar ni pelear nada. Amo mi empresa, pero lástima los dirigentes que por más uno les pide consideración, no, les da lo mismo", afirmó.

Transmilenio respondió que la relación contractual con los operadores es directamente con Consorcio Express, quien está en está en la obligación de "garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos para los conductores, que son jornadas que no superan las ocho horas, incluyendo los descansos correspondientes para garantizar la seguridad operacional".

¿Cuánto gana un conductor de Sitp?

De acuerdo con las más recientes convocatorias para conductores de Sitp, el salario básico es de 1.079.000 pesos más el bono operacional de 232.000 pesos y el auxilio de transporte de 101.000 pesos, siendo esta la remuneración para un conductor con licencia C2.

Más noticias

Asalto a pasajeros de un bus del SITP en Fontibón

Conductor de SITP arrolló a una motociclista de 23 años y huyó del lugar

Bogotá redujo 11,7 por ciento los hurtos a bicicletas en lo que va del año

Delincuentes robaron un carro y casi se llevan a dos menores de edad en él

Buscan bicicletas para hombres y mujeres que están en la Cárcel Distrital

Tendencias EL TIEMPO