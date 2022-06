Ya son 28 días los que lleva la familia de Laura Estefanía Piedra sin saber del paradero de la joven de 19 años que, con seis meses de embarazo, un día salió de la casa de su tía y nunca más volvió a aparecer.



La joven fue vista por última vez saliendo de la casa de su familiar, en el sector de las Margaritas, en Kennedy, el pasado 24 de mayo sobre el medio día y nunca más regresó.



"Ella vino donde su tía porque tenía la revisión del gas y vino a hacer el favor. Sobre las 12 o 12:30 salió y desde ese entonces no volvimos a saber nada de ella", así lo relató una de las familiares que adelantan las labores de búsqueda.



La joven llegó a la vivienda sobre las 9 de mañana y, cuando se disponía a regresar a la casa de su mamá se perdió su rastro. "Mi sobrina la llamó una persona y le dijeron que la habían visto cerca a la plaza del Restrepo y luego en Kennedy, pero no, no sabemos nada más".



Sus familiares han recorrido hospitales, Medicina Legal, las calles de los barrios donde han asegurado que la han visto, pero no han logrado obtener señales de su paradero. "La mamá está desesperada y ella tiene otra hija que la está esperando en casa".



La familia de Laura Estefanía hace un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier información que conozcan sobre su paradero al número 3115921134.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITYTV.