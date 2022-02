En la mitología precolombina, el oso andino jugó un papel único. Era algo así como el vínculo entre el cielo y la tierra, un mediador entre el bien y el mal. Hoy, en pleno 2022, este importante dispersor de semillas es una especie amenazada por la expansión del hombre hacia sus territorios.



(Además: La IPS que funcionaba como una secta en el barrio Normandía).



En la región, los municipios de Sesquilé, Machetá, Guatavita, La Calera, Pasca, Cabrera y San Bernardo, además de la localidad 20 del Distrito, los cerros orientales y los parques nacionales naturales (PNN) Chingaza y Sumapaz son las zonas de Cundinamarca donde la CAR tiene registro de esta especie. Emociona, pero también es una alerta ambiental para protegerlos con más ahínco.

EL TIEMPO habló con Richard Giovanny Villamil, director de recursos naturales de la Corporación Autónoma Regional (CAR), quien explicó que parte de la importancia de esta especie radica en que es la única que circula por Latinoamérica. “Viene de Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Recorre la cordillera”, explica.



Desde el 2019, cuando se emite el Plan de Manejo del Oso, se han avistado unos 15, y aunque esto es un verdadero privilegio, preocupa que estén más cerca de las zonas urbanas, acorralados por la expansión de la frontera agrícola, la caza y la urbanización ilegal. “Eso no quiere decir que ellos estén llegando a las zonas habitadas por el hombre, sino que los humanos invadimos su territorio, incluso los páramos”.



Los avistamientos han sido posibles por la ubicación de cámaras trampa en algunos corredores naturales, no solo de este animal sino de otras especies. La idea es, por fin, tener un censo de esta especie en los territorios porque hasta ahora la información que hay es muy escasa.



(Le puede interesar: El ‘encanto’ del tradicional y centenario barrio Siete de Agosto).



Se sabe que su color varía entre negro y café oscuro, que sus ojos están bordeados de tonalidades blanco amarillentas y que esto es lo que ha hecho que sean conocidos como los ‘osos de anteojos’, que su tamaño varía según la edad y que pueden llegar a medir hasta dos metros de alto.



“La agricultura y la ganadería en los páramos no son un problema solo de Colombia, sino de la región. La población de osos está siendo desplazada hacia partes más lejanas como el páramo de Chingaza, a 3.500 metros de altura. Tenemos que frenar los asentamientos ilegales. No solo se afectan los osos, sino otras especies nativas. Por eso emitimos un Plan de Manejo Territorial y las cámaras trampa para hacerles seguimiento”, dice el experto.



Desde la CAR se han venido liderando operativos de seguimiento en los territorios, pero hace un llamado a todas las poblaciones de Bogotá y la región cercana a las zonas por donde se mueve este oso para acabar con prácticas como las quemas ilegales o la caza. “Los osos son dispersores importantísimos de semillas y eso hace que los ecosistemas vivan”, explicó Villamil.

Hacer turismo no es ir a ensuciar los ecosistemas, es mantener las fuentes hídricas limpias; obvio, nunca cazar animales, menos con la excusa de que son exóticos. FACEBOOK

TWITTER

Una forma de aportar desde la sociedad es cuando se visitan reservas naturales como los páramos. “Hacer turismo no es ir a ensuciar los ecosistemas, es mantener las fuentes hídricas limpias; obvio, nunca cazar animales, menos con la excusa de que son exóticos”, añadió el experto.



El oso andino se relaciona directamente con la protección de las zonas de recarga y afloramiento hídrico más grandes de los Andes. Por eso las grandes ciudades dependen de la conservación de su hábitat para el suministro de agua, incluida Bogotá. Las investigaciones estiman un número aproximado de entre 5.000 y 8.000 individuos en Colombia, pero corren peligro de desaparecer. “Este ni siquiera es un oso agresivo, como un oso polar o uno gris, es muy dócil y solo reaccionaría para defender sus crías o territorio. Normal, es salvaje. No atacan a los seres humanos”.



Su cuidado es tan importante que hasta la Secretaría de Ambiente de Bogotá realiza campañas y jornadas de capacitación y sensibilización para la protección de la flora y fauna silvestre que hay en la ciudad. “Incentivamos la conservación de los ecosistemas y el cuidado del agua; en este caso puntual, los páramos de Sumapaz y Chingaza”, dijeron voceros de la entidad.



Específicamente para proteger al oso de anteojos, el llamado guardián de los páramos, la entidad brinda información de la especie y se invita a todos los ciudadanos a protegerlo y, en caso de llegar a observarlo, a no molestarlo o alimentarlo. Explicamos que si se encuentra desorientado o herido, avisen a la autoridad ambiental competente para que los técnicos puedan darle la atención que requiera.



Según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, a partir del ‘Índice de huella espacial humana’ se evidenció una reducción del 15 % en las áreas idóneas para la presencia del oso andino en Colombia entre 1970 y el 2015. “Esto podría llevar a que las poblaciones en el sur se aislaran respecto de las que se distribuyen en el norte de Colombia y en Venezuela”. Esto no es para nada una noticia alentadora, teniendo en cuenta que es el único oso de Suramérica y es endémico de los Andes tropicales. La autoridad agregó que trabajos previos han identificado cómo la especie ha visto reducido su hábitat a causa de la fragmentación de su área de distribución. Lo que se proyecta hacia el futuro es una disminución de sitios aptos para la especie.



(Siga leyendo: ‘Bogotá a cielo abierto’ se vuelve permanente).



Según el Instituto, entre las zonas en las cuales se presenta la mayor reducción de la idoneidad ambiental del oso andino está Cundinamarca. “Las principales causas son la expansión de la frontera agropecuaria y la reducción de las áreas boscosas. Hay que trabajar con las comunidades locales, y que sean estas las guardianas de la especie en el país”.

Esto podría llevar a que las poblaciones en el sur se aislaran respecto de las que se distribuyen en el norte de Colombia y en Venezuela. FACEBOOK

TWITTER

Recientemente se capturó en video un ejemplar adulto de oso andino en el Parque Nacional Natural Paramillo, en el marco del proyecto ‘Preservando, gestionando y restaurando la biodiversidad colombiana a través de la innovación responsable’ Grow-Colombia, liderado por el Instituto Humboldt en colaboración con Parques Nacionales Naturales.



Según la investigadora Paola Pulido, los nuevos hallazgos permitirán avanzar en el estudio de la estructura genómica de esta población de osos andinos y servirán para conocer la conectividad genética y el estado de conservación en relación con otras poblaciones en el país.



Y para Arnold Argel, biólogo, de Parque Nacional Natural Paramillo, “estos resultados permiten articular las necesidades e intereses de Parques Nacionales Naturales de Colombia, hacer un monitoreo sistemático en el que se incrementen el número de cámaras trampa, el tiempo de muestreo (de 6 a 12 meses) y el área cubierta para obtener más información sobre el uso espacio-temporal de esta área y los recursos que demanda el oso andino”.



Finalmente, el Ministerio de Ambiente le dijo a EL TIEMPO que desde el 2001 tiene en marcha el ‘Programa nacional para la conservación en Colombia del oso andino’, bajo la formulación de cinco líneas de acción, con metas y actividades claras, que son actualmente el punto de referencia que guía el proceder de las Autoridades Ambientales Regionales: la conservación in situ, la conservación ex situ, el manejo sostenible de la especie, educación ambiental y el fortalecimiento institucional.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

carmal@eltiempo.com

@CarolMalaver

Más noticias de Bogotá