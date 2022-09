Mantenga la calma y no le haga daño. Los osos son animales tranquilos, tímidos y, por lo general, huyen cuando ven a un ser humano. Eso sí evite acercársele a Tamá, no invada su espacio, no intente alimentarlo. La idea es que él busque los cebos de alimento identificados por el grupo de búsqueda para hacer su adecuado manejo y, por último, difunda esta información con familiares y amigos.

Este es el último llamado de precaución que hizo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que informó que el día jueves 15 de septiembre se registró la salida imprevista de un oso de anteojos u oso andino, que se encontraba en cuarentena una zona especial de la reserva natural Bioparque Wakatá de la Fundación Parque Jaime Duque, ubicado en el municipio de Tocancipá.

El oso de anteojos u oso andino es una especie en categoría de "vulnerable" a la extinción. Foto: Corpochivor

Biólogos de la entidad se encuentran desde el día jueves haciendo un rastreo por las zonas cercanas al parque, especialmente el área de bosque denso hacia la que se dirigió el individuo, la cual, según la Fundación Parque Jaime Duque, se encuentra limitada por cercas que la separan de los predios vecinos.



Es un oso macho adulto de 180 kg, que fue reubicado hace aproximadamente 15 días en esta reserva luego de ser rescatado en el departamento de Santander, por la Corporación Autónoma Regional de esa zona (Corponor), en condiciones críticas de dependencia humana que le impedían vivir por sí mismo en su ecosistema natural.

Oye, atentos, mi nombre es Maná, me escapé de la Fundación Parque Jaime Duque, si me ves, no te de oso, y avisa a las autoridades; esa es la mejor ayuda por mí. pic.twitter.com/20brMJ4S9g — C.ArturoV. (@CharliieVela) September 20, 2022

El mamífero rompió las mallas de seguridad del lugar donde permanecía y salió hacia la zona boscosa del parque. La entidad pidió a la comunidad aledaña estar alerta e informar de inmediato a las autoridades en caso de avistar al animal, no ofrecerle comida ni atacarlo.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com

