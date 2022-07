Luego de que se conociera un video en el que un oso de anteojos ataca y se lleva a un ternero en un municipio de Cundinamarca, la CAR de ese departamento prendió las alarmas para proteger al oso.



De acuerdo con la CAR, este es un comportamiento natural en esta especie que, además de alimentarse de frutos, brotes y cogollos de plantas, también puede llegar a cazar mamíferos y consumir carroña.



“El oso puede acercarse al ganado y generar ataques sobre terneros, morderlos, arañarlos e iniciar el consumo del animal sin matarlo previamente. Esto se debe a que el oso, a pesar de ser un carnívoro, no es un cazador especializado como el puma o el jaguar”, explicó Leonardo Martínez Luque, biólogo de la CAR.



Estos ataques pueden ocurrir en zonas donde el humano ha invadido el territorio del oso con actividades ganaderas.



En todo caso, el llamado es a no cazar ni matar al oso como represalia por no ocurrido. Esta especie se encuentra en peligro de extinción y es protegida por las autoridades. Según la CAR, el oso de anteojos "requiere de acciones de protección permanentes, dado que el territorio cada vez es menor por el avance de procesos de agricultura y ganadería de altura, lo que genera fragmentación en los bosques y la pérdida de zonas de alimentación y descanso".

“El oso andino es una especie protegida por la normativa ambiental vigente en Colombia y su caza es considerada un delito ambiental y penal, por lo cual invitamos a los pobladores y visitantes de las zonas con distribución de la especie a evitar cualquier acción en contra de los individuos”, recordó Luis Fernando Sanabria, director general de la CAR.

EL TIEMPO