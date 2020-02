Los hurtos, la prioridad del Comandante de la Policía de Bogotá

El nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), el brigadier general Óscar Gómez Heredia, es de Guateque, Boyacá. Tiene 32 años de un servicio que empezó como subteniente de un CAI en Fontibón.

Lideró unidades investigativas en su natal Boyacá, hizo parte del bloque de búsqueda de Pablo Escobar en 1993, y fue comandante en Buenaventura, Ibagué y Medellín. Dice que los roles que ha desempeñado le permiten tener experiencia en vigilancia, inteligencia judicial y relacionamiento con la comunidad.

Vigilancia, inteligencia y cercanía con la gente, ¿eso es lo que necesita Bogotá?

​

Acá se requiere una persona que tenga experiencia en todas las capacidades o las misionalidades que tiene nuestra policía. Es muy importante una persona operativa que tenga conocimiento del tema operativo, que tenga conocimientos en materia de investigación criminal, de inteligencia, pero también que sea cercano a la comunidad, porque Bogotá es una ciudad tal vez con más de ocho millones de habitantes.



Muchos ciudadanos y pocos policías...

​

Si revisamos el número de policía que tiene, para nadie es un secreto, todas las ciudades requieren de un mayor número y la ciudadanía lo reclama. Ante esa dificultad que se tiene con el número de uniformados, se requiere tener también unos aliados, que son las autoridades y la comunidad. Entonces se requiere trabajar con ellos a través de la participación comunitaria, que es la policía cívica de mayores, que son personas particulares que nos ayudan. Acá en Bogotá existe, tenemos que fortalecerla, son profesionales, personas que tienen una excelente hoja de vida y no tienen tacha, y por voluntad del ciudadano se vinculan, ellos no tienen salario, en este momento en Bogotá hay alrededor de 50 personas.



¿Y ustedes les dan uniformes y los capacitan?

​

Nosotros los capacitamos, tienen uniforme, un uniforme diferente, pero ellos nos ayudan con el tema comunitario, en tránsito, es un rol interesante. También está la policía cívica de menores o la policía juvenil, que son jóvenes que los traemos a la institución, porque es como lo que se manifiesta, educar al niño y no tener que castigar al adulto.



El 49 % de los cuadrantes de la ciudad son inoperantes, ¿es esa una estrategia que debe reemplazarse?

​

No lo vamos a acabar porque entendemos que esa herramienta lo que busca es tener mayor cercanía con la comunidad, que la comunidad conozca a los policías del cuadrante, que sepan a quién acudir ante una dificultad, y que los policías también conozcan la jurisdicción, que no sea de nivel general sino muy localizada, que sepan dónde están los fenómenos delincuenciales, como el tráfico ilegal de estupefacientes, dónde se genera el hurto, cuántos hospitales hay en su jurisdicción, qué otras instituciones de tipo público hay. Eso hace que un policía sea mucho más integral.



¿Cómo es su relación con la alcaldesa Claudia López?

​

Yo no tengo sino agradecimientos con la alcaldesa, hay una relación de respeto, confianza y mucho apoyo. Hemos tenido varias reuniones de consejos de seguridad, donde ella manifiesta su compromiso con la institucionalidad y el respeto. Igualmente nosotros entendemos que ella es la jefe de policía, y como comandante debemos tener un trabajo muy de la mano. En últimas, ella y yo tenemos un solo objetivo, que es el de brindar seguridad y tranquilidad a los bogotanos.



¿La agresión que sufrieron algunos de sus hombres en Suba el pasado 21 de noviembre en las protestas no le hizo pensar en que se debe ajustar el protocolo?

​

Frente a la imagen que observamos, nuestra respuesta es de rechazo a los violentos y por eso, en los últimos días, logramos judicializar a seis personas que se habían manifestado el 21 de noviembre. Pero no solo fue ese día, sino que venían haciendo actividades de protesta violenta. Nosotros somos respetuosos de la protesta, pero en este caso lo que buscaban era dinamizar la protesta violenta al infiltrar estas marchas pacíficas. Quedó demostrado que la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía hizo un trabajo impecable con el que se logró demostrar que estos sujetos tenían una relación con disidencias en Arauca y en Vichada y que recibían dinero precisamente para reclutar a esos jóvenes y empezar a dinamizar las protestas violentas.

Frente al hurto ya tenemos un mapeo, tenemos mapas de calor. Cuáles son los sitios donde hay mayor concentración de este fenómeno, entre ellos está el sistema masivo (...) FACEBOOK

TWITTER

¿Es cierto que han infiltrado universidades privadas y que se han detectado a violentos y encapuchados de estas instituciones educativas?

​

Nosotros tenemos en la investigación que acabamos de presentar, en la que se judicializaron estas seis personas, mucha información donde estas personas han querido llegar no solamente hasta las instituciones públicas, sino ante muchas instancias para reclutarlos y poder generar desorden y vandalismo.



¿Han querido o han llegado?

​

Considero yo que lo han logrado, porque han creado pequeños grupos de cuatro o cinco personas y han tenido dinero para subsidiar. En el proceso que se les adelantó a estas personas quedó demostrado que ellos iban a los sitios donde están las disidencias, traían dinero de allí y pagaban acá a determinadas personas para generar vandalismo.



¿Cuál fue la información que generó una alerta por un posible atentado del Eln en Bogotá?

​

Eso fue una alerta generada desde nuestra Fiscalía General de la Nación, y como todas las alertas, tenemos un equipo donde son evaluadas, desde el alto gobierno, donde participamos todas las instituciones, desde Fuerza Pública y de investigación. Esa es una información que llegó sobre Bogotá y, lógicamente, nos prende las alarmas porque no podemos desechar ninguna información. Entonces, no escatimamos ninguna información y ante esta tuvimos reuniones previas en las que la evaluamos, y se ajustaron algunas medidas de seguridad en puntos críticos.



¿Cuál es su reflexión frente a lo que pasó con el médico que mató a tres presuntos ladrones?

​

Es una situación que no me puedo adelantar a calificar porque les corresponde a la Fiscalía y a los jueces si la van a calificar como legítima defensa o si le van a imputar algún cargo, en este caso homicidio. No podría darle una opinión hasta que ellos no tomen las decisiones que les corresponde. Desde el punto de vista de policía, la autoridad la ejercemos nosotros, y nosotros somos los llamados a garantizar la vida e integridad de las personas y al uso legítimo de las armas.



¿Cómo van a reducir el hurto a personas?

​

El hurto es una prioridad para esta ciudad, para la administración, para la policía. Frente al hurto ya tenemos un mapeo, tenemos mapas de calor. Cuáles son los sitios donde hay mayor concentración de este fenómeno, entre ellos está el sistema masivo, y por eso diseñamos una estrategia integral que hace poco la dimos a conocer.

Priorizamos algunas estaciones, para poder tener unos registros que nos permitan saber si la estrategia sí funciona y si podemos ser efectivos.



¿Hay bandas criminales de alcance nacional delinquiendo en Bogotá?

​

Nosotros hemos encontrado dentro de este análisis que iniciamos que hay unas estructuras locales que se dedican al hurto, a la extorsión, al homicidio, pero también hay unas que se dedican a la venta de estupefacientes y han tenido apoyo de otras jurisdicciones. Hay estructuras que inclusive vienen de Medellín, están ‘los del Mesa’, que es un grupo bastante fuerte en Bello, pero que también tiene influencia en toda el área metropolitana, y no solamente en Bogotá, sino en nuestro país. Y hemos identificado aquí, especialmente en Soacha y en Bosa y Ciudad Bolívar, la presencia de esta banda.

ÓSCAR MURILLO

En Twitter: @OscarMurillom