La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá formación gratuita para niñas, niños y adolescentes entre los 7 y 17 años. Cabe resaltar, que los Centros Filarmónicos reiniciaron clases a mediados del mes pasado, pero aún están las convocatorias abiertas.



Los cursos ofertados por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, son, aprendizaje coral, instrumentos sinfónicos tales como, violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón, trompeta, tuba, trombón, corno y percusión sinfónica.



En Bogotá, están abiertas las inscripciones en 19 Centros Filarmónicos; para inscribirse, los estudiantes antiguos deben presentarse en el mismo centro para reactivar su inscripción, y los nuevos deben llevar a cabo un el proceso de inscripción y presentarse en los horarios establecidos en cada sede.



La documentación necesaria para ingresar a el Centro Filarmónico de su localidad, es:



-Descargar y diligenciar el formluario de inscripción en http://fomento.ofb.gov.co/centros-filarmonicos/



-Fotocopia de la tarjeta de identidad del beneficiario a ingresar



-Fotocopia del documento de identidad de la persona responsable del niño o niña.



-Certificado de EPS o SISBEN del beneficiario.



-Demostrar vínculo con la localidad de estas tres maneras:que la familia del beneficiario viva en la localidad demostrándolo por medio del Certificado de Residencia expedido por la Alcaldía Local, que el beneficiario estudie en la localidad demostrándolo por medio de fotocopia del carnet estudiantil o que alguno de los padres de familia del beneficiario labore en una empresa o entidad ubicada en la localidad demostrándolo por medio de una certificación laboral.



-Una carta informando la autorización de un tercero quien recogerá al beneficiario una vez culminada la jornada diaria, o informando que el beneficiario se desplazará solo luego de culminada la jornada.



-Compromiso de asistencia y continuidad del beneficiario y los acudientes.



-Compromiso de cuidar el instrumental.



Tenga en cuenta la ubicación y horarios de atención de los centros de cada localidad a la hora de hacer la inscripción.



Antonio Nariño

Horarios: martes y jueves de 3:00 a 6:00 p.m. y sábados: 9:00 a 12:00 m.

Normal Superior María Montessori | Calle 14 SUR # 14 - 36

filarmonicoantonionarino@ofb.gov.co



Barrios Unidos

Horarios: martes y jueves de 3:00 a 6:00 p.m. y sábados: 9:00 a 12:00 m.

Colegio Domingo Faustino Sarmiento | Cra. 56 # 94 - 02 Sede B

filarmonicobarriosunidos@ofb.gov.co



Bosa

Horarios: lunes, miércoles y viernes 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Sede cultural Fernando Mazuera | Carrera 81F # 71A 81 sur – Bosa H. Valencia

filarmonicobarriosunidos@ofb.gov.co



Chapinero

Horarios: lunes, miércoles y viernes 2:00 p.m. – 6:00 p.m.

Colegio Fundación Nueva Granada | Avenida Circunvalar # 67 – 50

filarmonicobarriosunidos@ofb.gov.co



Ciudad Bolívar

Horarios: lunes, miércoles y viernes 2:00 p.m. – 6:00 p.m.

Colegio El Ensueño | Transversal 70 D No. 60 -90 Sur

filarmonicobarriosunidos@ofb.gov.co



Engativá

Horarios: martes y jueves 2:00 p.m. – 6:00 p.m. Sábados 9:00 a.m. -1:00 p.m.

Colegio José Asunción Silva | Calle. 89 Bis # 91 – 20

filarmonicobarriosunidos@ofb.gov.co



Fontibón

Horarios: lunes, miércoles y viernes 2:00 p.m-6:00 p.m.

Colegio La Felicidad | Calle 18 a #78-35

filarmonicobarriosunidos@ofb.gov.co



Kennedy

Horarios: lunes, miércoles y viernes 2:00 p.m. – 6:00 p.m.

Colegio INEM Francisco de Paula Santander | Calle 38c sur # 79 – 08

filarmonicobarriosunidos@ofb.gov.co



Los Mártires

Horarios: martes y jueves de 3:00 a 6:00 p.m. y sábados: 9:00 a 12:00 m.

Colegio San José

Carrera 29 # 12- 83

filarmonicobarriosunidos@ofb.gov.co



La Candelaria

Fecha de inicio por confirmar

Horarios: lunes, miércoles y viernes 3:00 p.m. – 7:00 p.m.

Colegio Mayor San Bartolomé | Avenida Carrera 7 #9-96

filarmonicobarriosunidos@ofb.gov.co



Teusaquillo

Fecha de inicio por confirmar

Horarios: miércoles y jueves 3:00 p.m. – 7:00 p.m. Sábados 9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Lugar: Por confirmar

filarmonicoteusaquillo@ofb.gov.co



Tunjuelito

Horarios: martes y jueves 2:00 p.m. – 6:00 p.m. Sábados 9:00 a.m-1:00 p.m.

Colegio INEM Santiago Pérez | Carrera 24 # 49 – 86

filarmonicotunjuelito@ofb.gov.co



Rafael Uribe Uribe

Horarios: lunes, miércoles y viernes 2:00 p.m. – 6:00 p.m.

Colegio Quiroga Alianza | Carrera. 23 # 35-20 sur

filarmonicorafaeluribe@ofb.gov.co



San Cristóbal

Horarios: martes y jueves 2:00 p.m. – 6:00 p.m. Sábados 9:00 a.m-1:00 p.m.

Colegio José Félix Restrepo | Calle 18 SUR # 4 – 90

filarmonicosancristobal@ofb.gov.co



Santa Fe

Horarios: lunes, miércoles y viernes 2:00 p.m.- 6:00 p.m.

Colegio Jorge Soto del Corral | Carrera 3 este No. 2-64 E

filarmonicosantafe@ofb.gov.co



Suba

Horarios: martes y jueves de 3:00 a 6:00 p.m. Sábados: 9:00 a.m. 12:00 p.m.

Colegio Cerros de Suba | Carrera 100 a # 139 – 53

filarmonicosuba@ofb.gov.co



Usaquén

Horarios: martes y jueves 2:00 p.m. – 6:00 p.m. Sábados 9:00 a.m.- 1:00 p.m.

Casa independiente – Esquina | Calle 183 # 7a – 44

filarmonicousaquen@ofb.gov.co

🚨Si vives en la localidad de Usaquén ¡esta noticia te va a encantar! Ya están abiertas las inscripciones para nuestro Centro Filarmónico. Corre e inscríbete, no dejes pasar esta oportunidad de hacer tus sueños musicales realidad

Requisitos y formulario: https://t.co/I4dZLgjhCI pic.twitter.com/NFOPrMEVH0 — Alcaldía de Usaquén (@alcaldiausaquen) March 14, 2022

REDACCIÓN BOGOTÁ