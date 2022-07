Desde este jueves se habilitó una nueva zona de cargue y descargue en Bogotá que busca organizar los horarios de estas actividades en el principal centro de distribución de productos químicos de la ciudad, localizado en la zona industrial, en la carrera 63 entre calles 9.ª y 5A. El objetivo es reducir el impacto a residentes, transeúntes y usuarios de ese sector de Puente Aranda. Con esta suman 143 zonas en la capital.



“Esta zona de cargue y descargue aumenta la productividad de las empresas de químicos, organiza la actividad logística en el sector, mejora el tránsito y disminuye la congestión asociada con la circulación de vehículos de carga, pero especialmente mejora la calidad de vida de la comunidad vecina al organizar en un horario y en una calzada específica dichas actividades”, dijo el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, quien destacó además que en esa zona está autorizada la circulación exclusiva de vehículos de dos ejes (camiones).



La nueva zona se puso al servicio en el costado oriental de la carrera 63 entre la avenida de las Américas y la calle 5A. Allí se podrá atender hasta 15 vehículos de carga de dos ejes simultáneamente. También se realizó un cambio de sentido vial sobre la carrera 63, que pasando de tener doble sentido a ser una sola vía en sentido sur-norte.



Los empresarios del sector donde se ubica la zona de cargue y descargue de mercancías se comprometieron con el ejercicio de buenas prácticas en el uso de estos espacios, como no generar ruido, no dejar desechos en vías, andenes y demás espacio público; monitorear los horarios de descanso de los conductores, fortalecer los controles del cumplimiento de los límites de velocidad, realizar rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo, planear la llegada no simultánea de los vehículos garantizando el espacio para el almacenamiento de mercancías y los despachos a tiempo, evitar el estacionamiento prolongado de vehículos de carga, respetar la señalización implementada, promover la convivencia respetuosa y armónica con los residentes del sector, marcación de puntos ciegos en vehículos de carga.



Según la Secretaría de Ambiente, el transporte de carga es responsable del 43 por ciento de las emisiones por fuentes móviles. Por eso, durante la habilitación de la nueva zona de cargue y descargue se efectuó una jornada de mediciones y revisiones de vehículos, con el fin de mejorar la condición de los automotores de carga.

