Organizaciones médicas respaldan informe de la Personería de Bogotá

Se siguen conociendo reacciones al informe de la Personería de Bogotá que sostiene que, en la capital, "la demanda de camas UCI covid supera el 100 % de la desponibilidad".



En contraste al rechazo de la alcaldesa, Claudia López, y el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, a estas afirmaciones, las organizaciones médicas han respaldado a la Personería.

El doctor Hernán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, trinó en las últimas horas: "El colapso del sistema de salud no depende solo de la ocupación uci, cualquier eslabón de la cadena de atención puede colapsar el sistema, actualmente, urgencias desbordadas y medicamentos escasos hacen las ucis inoperantes, personería tiene la razón".

En entrevista con CITY TV, la doctora Elizabeth Beltrán, integrante del Colegio Médico de Bogotá, aseguró que "Desde el 4 de enero, el Colegio Médico solicitó que se declarar la alerta roja. Teníamos el conocimiento de que a pesar de que hay un número de camas, pero si la cama no tiene los insumos necesarios para que la UCI funcione... no funciona. Se está al tope. Se necesitan datos como los de la Personería, los pacientes se quejan. No se ve la coherencia entre el número de camas"

A su vez, la cuenta del Colegio Médico de Bogotá, indicó que "@personeriabta

confirma situación crítica que desde hace una semana vive red hospitalaria por #Covid19Bogotá. Organizaciones médicas, gremiales y científicas reiteran su disposición de buscar soluciones y recuerdan la importancia de la estrategia".

También, la Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y Emergencias. aprovechó el informe de la Personería para hacer un llamado al Gobierno Nacional: "Gracias @personeriabta por apoyar a gremio de la salud. @MinSaludCol es hora de crear estrategias de respuesta nacional. #ColombiaUnSoloHospital Regulación del 100% camas uc, control (...) seguimiento de los servicios urgencias y hospitalización..."

Gracias @personeriabta por apoyar a gremio de la salud.@MinSaludCol es hora de crear estrategias de respuesta nacional.#ColombiaUnSoloHospital Regulación del 100% camas uci

Las organizaciones han invitado al Distrito a trabajar para encontrar soluciones para Bogotá.



Se sabe que, en la mañana de este viernes, el Secretario de Salud hará un recorrido por los principales hospitales de Bogotá para revisar la situación.



La alcaldesa Claudia López ha sostenido que la Personería "confunde trámites del CRUE con % neto de ocupación. En un día el CRUE tramita cientos de solicitudes que incluyen ingresos, egresos, cancelaciones, traslados, fallecimientos y cierra con el neto del día, que hoy es 93%".



En efecto, Saludata reporta (en el corte de las 2:10 p.m. del 14 de enero) que la ocupación de camas UCI para covid-19 era del 93,3 % y, en general, la ocupación UCI total de Bogotá era del 91,7 %. Quedan 130 camas UCI para covid-19.



Este viernes, además, el Concejo de Bogotá convoca a un debate de control para analizar las acciones de la administración para manejar la pandemia.

