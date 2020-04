Organizaciones de personas trans rechazan medida de ‘pico y género’

Este miércoles la alcaldía de Bogotá anunció un ‘pico y género’ para poder transitar por las calles de Bogotá durante la cuarentena. La medida, según explicó la alcaldesa Claudia López, entrará en vigencia este jueves de manera pedagógica y a partir del lunes 13 de abril será obligatoria.



Este ‘pico y género’ establece que en los días impares podrán movilizarse “exclusivamente las personas del sexo masculino” y los días pares podrán movilizarse “exclusivamente las personas del sexo femenino”.

(Tenga en cuenta: Abecé del pico y género en Bogotá)

Pero el documento hace una aclaración más: “Las personas transgénero circularán de acuerdo a la restricción establecida según su identidad de género”. En este caso, dicta el decreto, “las autoridades respetarán las diversas manifestaciones de identidad de género de las personas”.



Como explica la activista LGBTI Elizabeth Castillo en su libro ‘No Somos Etcétera’ (2018), la identidad de género “está dada en función de cómo quiere una persona ser percibida por las demás”. Es decir, es la vivencia interna de sentirse del género masculino o femenino o no binario (ni hombre ni mujer) sin tener en cuenta las características físicas o biológicas.



En término prácticos, y para efectos de este decreto, una persona que se percibe a sí misma como mujer, sin importar su sexo asignado al nacer, podrá entonces salir a la calle los días pares. Lo propio en días impares para quien se perciba como hombre.



Sin embargo, en cuanto se hizo este anuncio, organizaciones que trabajan por los derechos de las personas trans en Bogotá advirtieron que esta medida pone en riesgo la vida e integridad de esta población. EL TIEMPO conversó con ellas para conocer sus razones.

(Le puede interesar: ¿Qué hacen con los cuerpos de quienes mueren por covid-19 en Bogotá?)

Miedo y preocupación por acciones de la Policía

Las organizaciones consultadas por este diario reconocen la necesidad del aislamiento social como mecanismo preventivo para mitigar la propagación del nuevo coronavirus en la ciudad, pero rechazan que las medidas para restringir la movilidad de los ciudadanos sean planteadas con base en el criterio sexo/género, sobre todo si la Policía será la encargada de hacerlas cumplir.



Para la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), “si bien se transmite un mensaje claro de respeto a la identidad de género de las personas trans, la medida abre la puerta a situaciones de discriminación y abusos policiales”.



La directora del GAAT, Laura Weinstein, explicó que la medida expone a las personas trans a violencia social. “Hay personas trans cuya expresión de género se sale de la norma. Estas personas pueden ser discriminadas en la calle, en la tienda. Incluso, otra persona puede llamar a la policía, y ahí hay posibilidades altísimas de abuso de autoridad”.



La Fundación Red Comunitaria Trans, por su parte, expresó en un comunicado que “las vidas de las personas trans están en peligro si quedan en manos de la Policía”. Juli Salamanca, vocera de esa organización, manifestó que “con este decreto, la administración Distrital le está entregando armas a la Policía para que haga un perfilamiento de acuerdo a lo que, considere, es una mujer y un hombre” y agregó que “le da un rol a esa institución de ‘disciplinador del género’”.

(Lea además: Víctimas LGBT son recordadas a través de una plataforma en línea)

En ambas organizaciones sienten miedo y preocupación, pues aseguran que la Policía Nacional es uno de los actores sociales que más violencia han ejercido en contra de la población LGBTI, y de manera particular a personas trans. Y no es para menos. En 2018, la Defensoría del Pueblo advirtió que la fuerza pública “contribuye en gran medida a la reproducción de patrones de discriminación y exclusión contra mujeres lesbianas, hombres gais, hombres y mujeres bisexuales y personas transgénero”.



De ese panorama también da cuenta el informe ‘Violencia contra personas LGBTI en 2018’ de la organización Colombia Diversa: en 2018, la violencia policial aumentó un 16 % en comparación con el año anterior, pasando de 64 víctimas en 2017 a 127 en 2018. Sin embargo, el documento aclara que “este tipo de violencia es la que presenta mayor subregistro y vacíos de información”.



Juli Salamanca explica que parte del problema radica en que “la Policía no está sensibilizada en temas de identidad de género, de cómo tratar o referirse a las personas trans”, a pesar de que distintas organizaciones trans, asegura, han emprendido una tarea de pedagogía al respecto en los últimos diez años.



La violencia en contra de personas diversas en Bogotá plantea un panorama desalentador. La oenegé Temblores, basado en datos de Medicina Legal, reportó en su informe ‘Qué maricada nuestros derechos’ que entre 2009 y 2019 se presentaron 1.944 hechos violentos en contra de personas LGBTI solo en Bogotá, sin considerar el subregistro de casos. Y entre los principales agentes agresores estuvieron los organismos de seguridad del Estado: la Policía, las fuerzas militares y los servicios de inteligencia.

(En otras noticias: 'Somos' Capítulo 2. Dany es artivista (artista y activista))

Red Comunitaria Trans en un la Marcha Trans para reivindicar sus derechos. Foto: Cortesía Red Comunitaria Trans

Según ese documento, “el perfilamiento policial resulta en persecución, hostigamiento y desplazamiento forzado”, lo que para trabajadores sexuales LGBTI puede significar uso excesivo de la fuerza, restricciones sobre el espacio público, requisas sistemáticas con un fin intimidatorio. “Las víctimas de violencia poli­cial terminan pensando: ‘¿Uno cómo va a denunciar la violen­cia policial con los mismos policías?’”.



Colombia Diversa documentó 66 hechos de violencia policial contra 75 personas LGBTI en 2017: 46 lesiones personales, tres detenciones arbitrarias, 10 procedimientos irregulares, tres casos de tortura, dos de discriminación, uno de trato cruel y otro de violencia sexual. Sin embargo, de ese total solo se abrieron 14 investigaciones disciplinarias a quienes presuntamente los cometieron y cuatro de ellas ya fueron archivadas.



Otras voces han advertido que el decreto pasa por alto factores importantes. La periodista, editora y activista transfeminista Violeta Gómez señala que el ‘pico y género’ es una medida “desacertada” porque olvida, además, que “hay muchas personas trans que todavía no han realizado cambio de género en la cédula” o que “existen personas no binarias (es decir, que no se identifican como hombres ni como mujeres), así como intersex, queer y de distintas experiencias que se alejan de la norma”.

Las víctimas de violencia poli­cial terminan pensando: ‘¿Uno cómo va a denunciar la violen­cia policial con los mismos policías?’ FACEBOOK

TWITTER

Aclarar condiciones del decreto

El GAAT y la Red Comunitaria Trans confiesan que la expedición del decreto les tomó por sorpresa, pues esperaban que Claudia López conociera de primera mano la situación de la población trans en Bogotá, teniendo en cuenta que es una mujer lesbiana y que en su equipo hay funcionarios con conocimientos y experiencia en materia de género y diversidad sexual.



Además, explicaron que medidas similares se han implementado en países cercanos como Panamá y Perú, donde incrementaron los casos de discriminación y el abuso policial en contra de la población trans. Con este antecedente, encuentran alarmante que la medida pueda replicarse en otras ciudades del país.



“El panorama en otras regiones puede ser mucho más grave, pues los contextos son muy diferentes y mucho más adversos para las personas trans”, aseguró GAAT.



Ante ese panorama, y tras aclarar que no hubo una socialización previa del decreto, ambas organizaciones emitieron comunicados con distintas peticiones a la administración Distrital.



El GAAT solicitó iniciar acciones encaminadas a prevenir estos abusos. Por eso, propuso, en primer lugar, cambiar la norma a un ‘pico y cédula’, “con orden a todos los establecimientos públicos y privados para que solidariamente contribuyan a controlar la población”.



Y, además, “emitir una comunicación desde la Policía de Bogotá en la que se le aclare a los policiales que la identidad de género no está ligada al cambio de nombre o sexo en documento de identidad”.

Por su parte, Juli Salamanca, de la Red Comunitaria Trans, dijo que “no se trata solamente de poner la palabra ‘transgénero’ en el decreto y decir que las personas trans pueden salir tranquilas el día que les corresponde, porque en realidad no es así de sencillo”.



Esa organización exigió que “se explique abiertamente qué tipo de sanciones se aplicará a policías que cometan abusos”, así como “un sistema efectivo para denunciar a la Policía por hechos de violencia y por las irregularidades que cometen”.



También solicitó “una mesa de trabajo con organizaciones sociales para el diálogo e intervención articulada de los escenarios de riesgo”, pues "no es claro cómo una medida que reproduce la diferencia sexual puede ser una estrategia efectiva para evitar aglomeraciones".



“Pedimos medidas que no reproduzcan estereotipos y que, por tanto, perpetúan las violencias y segregaciones que históricamente hemos sufrido”, concluyó Salamanca.

(Lea además: ¿Es necesario hablar de la orientación sexual de un mandatario?)

Discriminación en cuarentena

Para estas organizaciones, la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus ha expuesto la radiografía del olvido estatal que enfrentan a diario poblaciones vulnerables como las personas trans.



“Hay una falta de garantías en derechos que no comenzó con el coronavirus sino que es histórica. Esta coyuntura solo lo empeoró todo”, comenta Laura Weinstein, directora del GAAT.



Por eso, han tenido que tomar acciones por su cuenta. La Red Comunitaria Trans, por ejemplo, creó a finales de marzo un fondo para ayudar económicamente a 114 mujeres trans que se dedican al trabajo sexual en el barrio Santa Fe para que puedan permanecer en sus casas sin exponer su salud. En 24 horas lograron reunir 10 millones de pesos. Sin embargo, el llamado de esta organización es que, a pesar de que la alcaldía asegura que “nadie se quedará sin techo ni comida” en esta cuarentena, esta población sigue sin recibir una respuesta institucional.



Entre tanto, la Dirección de Diversidad de la Secretaría de Planeación recordó recientemente que Bogotá cuenta con distintos canales virtuales y telefónicos para atender denuncias sobre casos de discriminación a personas LGBTI durante los días de aislamiento.

El primero es un módulo para la atención y seguimiento de situaciones de discriminación y vulneración de personas de orientación sexual e identidad de género diversas. El registro, control y seguimiento de la denuncia se puede hacer a través de la página www.sdp.gov.co, en el botón ‘Denuncie Aquí. Sector LGBTI’.



Bogotá también cuenta con una Línea Diversa (3108644214), que ofrece atención psicosocial y hace remisión a los servicios sociales del Distrito, así como una Unidad Contra la Discriminación, que es un canal virtual de orientación jurídica por discriminación a personas LGBTI en razón a la orientación sexual o identidad de género, y una Casa Refugio (a través de la línea 3184918552), que garantiza la atención integral a personas diversas que hayan sido víctimas de discriminación.



Las mujeres lesbianas, bisexuales o transgénero puede acudir, además, a la Línea Púrpura Distrital (Línea 018000 112137 o al WhatsApp 3007551846), habilitada en caso de ser víctimas de maltrato.



Por lo pronto, la Red Comunitaria Trans denunció que, en días pasados a la expedición del decreto, mujeres trans del barrio Santa Fe manifestaron que fueron asaltadas por la Policía durante los controles y rondas que adelantan para hacer efectivas las medidas de prevención.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACTOR ELTIEMPO.COM

En Twitter: @williammoher