Juez ratifica orden de suspensión de licitación de TM por la 7a.

La licitación de la troncal de TransMilenio por la carrera séptima encontró un nuevo obstáculo. El martes 21 de mayo, el juez 49 administrativo de oralidad del Distrito ratificó la orden que dio el pasado 23 de abril, de suspender la adjudicación del proyecto.

La decisión se mantendrá, dice el juez, hasta tanto el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) no realice las modificaciones técnicas y económicas del proyecto o hasta que se profiera una sentencia de fondo.



Dice el juez que "no se cuenta con los debidos y completos estudios del suelo y geotecnia para la construcción de los dos puentes" que se van a construir sobre la calle 85.



El fallo señala que no se respeta la reglamentación sobre los andenes que debe ser de 3.5 metros de ancho pero que en esa zona estaría entre 1.70 y 2.40 metros. Y que no se garantizan los 28 metros de ancho que deben existir frente al edificio Altos de la Cabrera.



En repetidas oportunidades, el IDU ha señalado que sí tiene todos los estudios y diseños y están preparando la respuesta. Tienen cinco días de plazo para presentarla.



El edificio Altos de la Cabrera, según la información oficial, fue construido en la zona de reserva vial que no se podía utilizar, tal y como lo informó EL TIEMPO el pasado 3 de mayo.



Este último fallo advierte que también habría quedado demostrado que el espacio público frente al edificio Altos de la Cabrera es de 60 centímetros de ancho. Esto evidenciaría que el edificio habría invadido la zona de reserva vial.



TM por la 7a es una obra para un corredor vial con renovación urbana que vale 2,3 billones de pesos y según la información técnica, va a reducir los viajes de dos horas y media a 50 minutos, que generará 40.000 empleos directos, la renovación de más de 400.000 metros cuadrados de espacio público y una ciclovía de 11 kilómetros.



La obra, en la que se viene trabajando desde hace tres años, busca conectar la estación Museo Nacional en la calle 32 con la calle 200, en el norte de la ciudad en 8 contratos.



Ahora quedó paralizada por la decisión del juez que encontró argumentos de ingeniería para frenar su adjudicación, lo que genera además incertidumbre entre los contratistas, los ciudadanos y en general con el desarrollo de obras claves para Bogotá.



La troncal de TransMilenio por la 7a, estaba para ser adjudicada el 2 de mayo y ya ha sufrido varios tropiezos por esas decisiones legales.



El pasado 23 de abril el mismo juez 49 administrativo de oralidad ordenó la suspensión respondiendo a una Acción Popular interpuesta por los habitantes del edificio Altos de La Cabrera.



Paralelamente, la Procuraduría General, solicitó ese mismo día la suspensión de la adjudicación de la licitación de esa troncal.



Esta no es la primera decisión que se toma un juez para frenar las obras que tiene proyectadas esta administración.



A la fecha se han presentado 44 procesos judiciales de los cuales 14 han sido favorables y el resto siguen activos.



Muchas de estas demandas de nulidad y acciones populares que han buscado o tumbar o paralizar obras claves para la ciudad están impulsadas por intereses políticos, señala el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa.



El pasado 8 de mayo, EL TIEMPO publicó un informe detallado sobre las decisiones judiciales donde se cita al mandatario:



“Yo respeto profundamente la justicia, pero claramente hay intereses políticos, que además firman acciones populares en contra de proyectos, no de Peñalosa; yo soy irrelevante, en siete meses me voy, es en contra de la ciudad”, dijo el Alcalde en el marco de un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

