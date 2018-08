“Opté por la legalidad y lo logré”, José Rolando Huertas

En lo corrido de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, 170 familias de estratos 1 y 2 de la capital han obtenido su licencia de construcción ante las curadurías. Uno de estos casos es el del señor José Rolando Huertas, un taxista residente del barrio Lorenzo Alcantuz, de la localidad de Usme, quien logró construir el segundo piso de su vivienda, gracias al acompañamiento de la Caja de la Vivienda Popular.



“Siete millones de pesos me cobraban expertos privados por la licencia de construcción”, comenta don José. Hoy, con una expresión de felicidad en su rostro, recuerda cómo logró obtenerla de forma gratuita gracias a la Caja de la Vivienda Popular. “Solo pagué 80 mil pesos, el costo de fotocopias en la Curaduría. Lo demás, no tuvo ningún valor”, agrega el señor Huertas.



El proceso, según don José, fue sencillo. En la entidad le solicitaron una serie de documentos, entre esos, el certificado que acreditara que el predio en el que vivía era de su propiedad. Estos fueron evaluados y sí, salió viable. En adelante, profesionales, técnicos y jurídicos de la Caja de la Vivienda Popular se encargaron del trámite.



“En menos de un mes me dieron la noticia que podía tener mi licencia de construcción”. Con orgullo don José muestra el documento que le permitió avanzar con su obra. Así su sueño se hizo realidad. Ya edificó el segundo piso de su vivienda, construyó tres habitaciones más e instaló puertas y ventanas que le garantizan una mejor calidad de vida a él, a su esposa, a sus hijos y al resto de familia que depende de él. “Vivíamos muy apretados, hoy nuestra condición es otra. Estoy feliz”.



La nueva obra de su casa se observa desde la calle, es grande y vistosa. Cualquier autoridad puede verificarla sin ningún problema. “Mis vecinos me decían que construyera ilegal, que nadie se daría cuenta, pero no hice caso. Yo esperé, insistí en lo legal, y hoy gozo de tranquilidad”. Además, agrega, su familia está segura; construyó ceñido a los planos, bajo normas de sismo-resistencia y ahorró material de construcción.



“Soy taxista y me siento orgulloso de serlo. Y el hecho de no tener los recursos económicos suficientes para adquirir la licencia con asesoría privada, me llevó a la mejor decisión que fue el acompañamiento del Distrito. Invito a todos los bogotanos a que se acerquen a la Caja de la Vivienda Popular y encuentren una mano amiga que los asesorará”, agrega el beneficiario.



Con su segundo piso construido, José Rolando Huertas tiene claro su siguiente meta, postularse al mejoramiento de vivienda otorgado por la Caja de la Vivienda Popular.

¿Para qué sirve una licencia de construcción?

Una licencia de construcción sirve para legalizar, remodelar y construir de manera formal, adaptándose progresivamente a las normas urbanas de sismo-resistencia, estructura y habitabilidad. De igual manera se generan beneficios relacionados con la valorización de los predios y lo más importante, su vivienda se convierte en un bien, que por ejemplo, respalda un préstamo de estudio para darle mejor calidad de vida a su familia.

¿Qué requisitos necesita un ciudadano que quiera adquirir su licencia?

Primero debe acercarse a las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular (carrera 13 N. 54-13) con la fotocopia de la escritura pública que los acredite como propietarios del predio, el documento de impuesto predial, el plano loteo y manzana catastral.

¿Qué papel cumple la Caja de la Vivienda Popular en las licencias de construcción?

A través de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda se realiza un acompañamiento jurídico, técnico y social para la elaboración de los proyectos que serán presentados a las Curadurías Urbanas del Distrito con el fin de solicitar licencias de construcción y/o actos de reconocimiento.