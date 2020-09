Retos y oportunidades de un POT en tiempos de pandemia

Hacer un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) hoy, con una pandemia que afecta de manera tan drástica la estructura social y económica de Bogotá, es un reto que requiere una aproximación más sofisticada que como se planteaban normas urbanísticas en el pasado.Y no es que en urbanismo la pandemia haya cambiado todo, pero sí ha acelerado procesos que se venían gestando desde hace varios años. Veamos algunos.

Es evidente, como lo muestran las estadísticas, que los mayores contagios están sucediendo donde se combinan alta densidad, hacinamiento y pobreza. Por eso, el primer reto es definir cuál es la densidad apropiada, no solo para poder prestar los servicios que necesita la población para mejorar su calidad de vida, sino para manejar esta y las futuras pandemias que nos anuncian los epidemiólogos.



El desarrollo de Bogotá no se puede ver aislado de su contexto. Ya existe una configuración regional de hecho, con por lo menos 47 municipios vecinos. Si este potencial se orienta con una eficiente red de transporte y una distribución equilibrada de población y de servicios, sería posible cambiar la percepción actual de que todo el que adquiere vivienda fuera de Bogotá es porque fue expulsado. De pronto, mirar la región como un sistema de poblaciones integradas es la mejor forma de crear esa ‘ciudad de 15 minutos’ de la que tanto se habla ahora.



El POT también es una oportunidad para ratificar que la unidad de planeación de la ciudad no son las localidades inmensas y desarticuladas, sino los barrios. Si se reorganizan las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) a partir de los barrios, existiría un potencial inmenso no solo de conservar la estructura física de la ciudad consolidada, sino de garantizar la participación de las comunidades que más conocen el valor de lo que tienen y sus necesidades.

La importancia y las ventajas de manejar pequeñas unidades territoriales, ojalá si son barrios, para tomar decisiones sobre problemas urbanos se hicieron evidente desde el inicio de la pandemia. Mientras que en Nueva York la primera información sobre contagios se manejó y se le presentó a la ciudadanía a partir de códigos postales asociados a barrios, en Bogotá seguimos utilizando las 19 localidades urbanas.



Manhattan tiene 59 kilómetros cuadrados, lo mismo que la localidad de Suba. Pero la información en Manhattan se subdividió y se manejó en 43 códigos postales. Aquí manejamos toda Suba como una sola unidad espacial. Posiblemente eso explique por qué 23 semanas después de iniciadas cuarentenas generales o focalizadas, según el ranking semanal de The New York Times, nos mantenemos en el peor puesto en número de muertos por 100.000 habitantes en los 7 días anteriores entre 204 países. Ojalá esta sea una lección para el POT.



La participación ciudadana no se puede mostrar como el número de personas que han visto las presentaciones por internet que hace la Secretaría Distrital de Planeación. Un mejor indicador es la cantidad de propuestas aceptadas hechas por comunidades con mediciones sobre cantidad de barrios o número de habitantes beneficiados.

Mario Noriega, urbanista y arquitecto. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Esta es la oportunidad para revaluar la necesidad de aumentar la densidad de habitantes sobre corredores de transporte masivo que ya están saturados de usuarios. O de insistir en densificar con la disculpa de renovar o revitalizar barrios y sectores que ni siquiera cumplen con el indicador mínimo de 10 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante.



Un gran reto de filigrana técnica y normativa, como ya lo planteó la alcaldesa en presentación pública esta semana, es cómo convertir en ‘centralidades urbanas’ grandes proyectos urbanísticos como Lagos de Torca, que están basados en una norma que incentiva la densidad residencial, pero no asegura la proximidad a centros de empleo ni la construcción de los equipamientos comunitarios que se necesitan. La norma actual solo genera lotes desocupados con la posibilidad incierta de construir en ellos servicios en el futuro.



Por último, es la oportunidad para que dos temas tan relacionados con la naturaleza como la pandemia y el cambio climático se traten de forma articulada. Y la clave está, sin lugar a dudas, en la adecuada distribución de población y de servicios en un contexto regional y el manejo de una densidad poblacional que favorezca la calidad de vida. Así es muy posible que el POT sobreviva a esta pandemia.

MARIO NORIEGA

Arquitecto y urbanista

Especial para EL TIEMPO