No hay una definición universal sobre la clase media, depende de la perspectiva de análisis. Para algunos se puede definir por sus atributos: ocupación, nivel educativo, capacidad de ahorro, ingresos y propiedades. Para otros, por sus patrones de consumo, gustos culturales o la forma como se autoperciben.



Puede leer también: Cuando la educación pública hace bien la tarea | Opinión)

En términos generales, la clase media es aquella que ha logrado acumular cierto capital gracias a su educación y espíritu empresarial, pero por su estrato socioeconómico no recibe subsidios estatales ni ayudas gubernamentales. Por lo regular, son hogares de asalariados o pequeños empresarios que pagan impuestos juiciosamente, que tienen un empleo formal o que muchas veces son contratistas independientes y por cada contrato deben pagar su seguridad social varias veces, más los costos de una medicina complementaria o prepagada cuando voluntariamente lo deciden hacer.



Esa clase media trabajadora, que puede, en algunas ocasiones, devengar un salario mayor en relación con el promedio - pero su capacidad de pago es cada vez más reducida por sus obligaciones con su crédito hipotecario y de vehículos, tarjetas de crédito, más las pensiones de los colegios de sus hijos- pues, prefiere, la educación privada sobre la pública, por los rezagos en términos de calidad y pruebas de conocimiento como se evidencia en las pruebas del ICFES.



Esa clase media que también es golpeada por una inflación, que en lo corrido del año ya supera el 9 %, y a pesar de eso cumple con el pago de la administración de su edificio, del impuesto predial, del impuesto de vehículos y, por estos días, del impuesto a la renta.



Esa clase media que tiene un carro, no por lujo, sino como respuesta ante un transporte público inseguro y de mala calidad, donde para algunos, más que un medio de trasporte, representa un instrumento de trabajo y subsistencia; no en vano han crecido las plataformas de movilidad. A pesar de lo anterior, hoy los propietarios de vehículos se ven como los culpables del trancón y, por tanto, deben pagar por esas comodidades de rico, como dijo una congresista esta semana. Pero nadie explica las razones por las cuales creció el parque automotor y se desmejoró el servicio público en los últimos años.



(También puede leer: ¿Quién vigila las obras públicas? | Opinión)



Esa misma clase media se verá golpeada por la subida de los precios de la gasolina, e indirectamente tendrá que pagar más por el precio de los alimentos debido al costo de los fletes y a la inflación. Igual sucederá cuando quiera usar un taxi o cuando el colegio le informe que debió subir la mensualidad de la ruta escolar por el aumento de los combustibles.



No hay que olvidar que Bogotá tiene 2’400.000 vehículos que funcionan con gasolina, es decir, el 94 % del parque automotor. Además, según la encuesta multipropósito, 1 de cada 4 hogares tiene carro, siendo Chapinero, Usaquén y Teusaquillo las localidades donde más de la mitad de los hogares manifiestan tener uno.



Pero no es un tema exclusivo del costo de la gasolina; también por los incrementos de las tasas de interés que afectan la cuota hipotecaria, de las tarjetas de crédito y de vehículo; sumados a la subida del dólar, que encareció los productos e insumos importados. Y a eso hay que agregarle los gastos de mercado, cuyos productos cada mes suben, al igual que los servicios públicos, donde tampoco reciben ningún tipo de subsidio como sucede con otros estratos. Todos los gastos suben, pero no así los ingresos de la clase media.



Todo lo anterior nos muestra un panorama cada vez más difícil para la clase media por los cambios en sus patrones de ahorro, ingreso y consumo, lo cual también afecta el crecimiento económico y la dinámica laboral de las ciudades.



Ojalá los políticos que dicen representar a la clase media entiendan la realidad que hoy la afecta y los riesgos que significa la mayor carga tributaria que quiere imponérsele con las actuales reformas, pues, a este ritmo, la clase media va a desaparecer o caerá en la pobreza oculta.



ÓMAR ORÓSTEGUI

Director de Futuros Urbanos

​@OmarOrostegui