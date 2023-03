Mientras la atención pública se concentra en la discusión de la reforma de la salud, poca atención han recibido los contenidos y el articulado del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Este documento contiene 300 artículos que dejan entrever hacia dónde se dirigirán los lineamientos de política pública en los próximos cuatro años y en los que existe una apuesta por modificar varios aspectos de la arquitectura institucional del Estado que, de una u otra manera, tendrá impactos en la gestión de los entes territoriales.



Para entender el alcance del proyecto de ley del PND, es necesario, a su vez, leer el extenso documento de las bases del plan, el plan plurianual de inversiones y, por supuesto, la exposición de motivos que acompaña al plan.

Es evidente el énfasis por fortalecer la política social mejorando los mecanismos de focalización de subsidios públicos. Para cumplir con este propósito, se pretende actualizar los instrumentos de selección de beneficiarios más allá de la metodología de estratificación o Sisbén, incluyendo nuevos mecanismos para disminuir los errores de inclusión que hoy se tienen. Eso significa desarrollar un marco de Registro Social de Hogares (RSH) e implementar el Registro Universal de Ingresos (RUI) para verificar mejor las características económicas del hogar y sus miembros. El éxito de esta iniciativa dependerá de la autodeclaración de información de ingresos de personas y hogares, un tema que no será sencillo, pero que vale la pena intentarlo.



Lo anterior irá acompañado de la creación de un sistema de transferencias para poner orden a los apoyos monetarios y los subsidios en especie, donde las banderas serán el programa ‘Renta ciudadana y hambre cero’. No obstante, no es claro qué pasará con los programas Familias y Jóvenes en Acción.



Lo que sí es claro es que se buscará fortalecer la asistencia técnica y el apoyo económico de la nación a los territorios. Para ello, se pretende promover los Esquemas Asociativos Territoriales (EAT), los Pactos Territoriales y la creación del Sistema de Administración del Territorio (SAT) como eje de la gobernanza multinivel para la toma de decisiones informadas sobre el territorio en aspectos relacionados con el uso, tenencia, valor y desarrollo del suelo. Sin embargo, esta apuesta podría entrar en conflicto con la autonomía territorial y las competencias de cada autoridad municipal y departamental.



Y es que la lectura del proyecto de ley permite concluir que se vienen cambios en los modelos de ordenamiento territorial con la incorporación de nuevos conceptos y figuras. Se habla, por ejemplo, de crear una metodología para la identificación de nuevas tipologías de las entidades territoriales según sus capacidades, algo muy diferente a las categorías definidas en la Ley 617 del 2000. La idea es medir su desempeño como criterio para la focalización de asistencia técnica y asignación de recursos financieros.



En la misma línea se va a desarrollar una nueva metodología de avalúo catastral a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), para que todos los municipios del país actualicen los cálculos. Hoy, menos del 10 % tiene el catastro actualizado. La meta es llegar al 70 % en cuatro años. Sumado a lo anterior, se habla de incorporar métodos colaborativos y declarativos en los que se contará con lineamientos para que los gestores catastrales permitan la incorporación del enfoque de género en la operación catastral multipropósito, una buena intención que puede hacer más compleja la solución del problema.



Por otro lado, aunque resulta importante el interés por armonizar la institucionalidad del ordenamiento territorial y simplificar sus instrumentos, no es tan claro el alcance del concepto de gobernanza y justicia ambiental en el actual marco normativo. Por ejemplo, se habla de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro del término de seis meses contados a partir de la publicación de la ley del PND, va a formular los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá; en tal sentido, se expedirá el estatuto de zonificación regional y se fijarán las pautas para el uso adecuado del territorio, tema que requiere mayor concertación con muchos actores de la región y que toma más tiempo que solo un semestre.



En la misma línea se menciona que el Ministerio de Vivienda tendrá el rol de coordinación del diseño de mecanismos de gestión del suelo y captura de valor a escala local y supramunicipal, “según los contextos locales específicos, promoviendo la equidad territorial, la garantía de derechos de la ciudadanía, la sostenibilidad ambiental”. Son objetivos interesantes que requieren ser analizados con mayor detenimiento en virtud de su impacto en la autonomía territorial y las competencias de los municipios.



Lo cierto es que el contenido del Plan Nacional de Desarrollo requiere de una mayor discusión pública más allá del ámbito legislativo. Una discusión informada y, por supuesto, propositiva desde otros actores en los territorios.





Omar Oróstegui Restrepo

Profesor Universidad de la Sabana

Laboratorio de Gobierno