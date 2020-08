Sin TransMilenio habrá más buses en la 7.ª / Opinión

TransMilenio reducía a un mínimo el número de buses y el espacio de vía que estos ocupan. Con cualquier ‘corredor verde’ que se haga, puede que los buses sean de otro color o tengan otro nombre, pero habrá más buses, que ocuparán más espacio.

TransMilenio es simplemente la manera de operar buses que hace posible que alcancen la mayor velocidad, capacidad y ocupen la menor cantidad de espacio vial. Cualquier otra forma de operar los buses hará que vayan más lentamente y, por lo tanto, que se necesiten más buses; y que ocupen más espacio.



De todas maneras habrá miles de buses en la 7.ª; muchos más de los que hoy hay. Porque no hay siquiera una propuesta de un sistema que pueda remplazarlos; y porque alrededor de la carrera 7.ª habrá más de 150.000 viviendas adicionales en los próximos 10 o 15 años; más que una Manizales. También habrá decenas de miles de empleos en las edificaciones aledañas.



TransMilenio iba a reducir a menos de la mitad los buses en la 7.ª. Iban a ser buses eléctricos, biarticulados. Gracias al carril central exclusivo, abordaje en estaciones, pago al ingreso a la estación y carril de sobrepaso en las estaciones, tendrían una gran velocidad y capacidad.



Esto también mejoraría la movilidad para los automóviles; mientras que hoy comparten todos los carriles con los buses que operan desordenadamente, con TransMilenio tendrían dos carriles en cada dirección sin buses.



Los buses en carril exclusivo en la derecha, contra la acera, no tienen velocidad, porque otros vehículos ingresan a esos carriles; para dejar o recoger pasajeros, para girar a otra vía o porque entran desde otra vía. Adicionalmente, un sistema de abordaje de uno por uno, subiendo escaleras, validando el tiquete al ingreso al bus, es lento.



Y lo que baja el costo y da gran capacidad al transporte masivo es la velocidad. Si, por ejemplo, un bus aumenta su velocidad de 15 km/hora a 30 km/hora, hace dos viajes en el mismo tiempo, duplica su capacidad y casi reduce a la mitad su costo.

Un carril de TransMilenio con buses biarticulados moviliza más de 30 veces más personas que un carril de carros si no hay trancón. Con trancón, como es usual en las vías grandes de Bogotá como la 7.ª, más de 80 veces más. Así hubiera un metro al lado, se justifica organizar los buses que operen en la vía con un sistema tipo TransMilenio.



Pero no habrá un metro al lado de la 7.ª. Ni nada que se le parezca. No podrán decirme a mí, que fui el alcalde que contrató el metro de Bogotá cuya construcción está comenzando, que me opongo al metro. Simplemente no hay recursos para hacer un metro en la 7.ª. Ni los más delirantes lo han propuesto. En el ‘corredor verde’ de la 7.ª habrá buses. ¿Qué justificación técnica o de equidad hay para no operar los buses en la 7.ª con un sistema tipo TransMilenio?



Cualquiera que conozca Bogotá sabe que un tren ligero en el corredor del ferrocarril pasa muy lejos del eje de la 7.ª; no remplaza a TransMilenio por la 7.ª. La meta es tener una línea de transporte masivo a menos de 500 metros de cualquier sitio en la ciudad. Y el tipo de tranvía que podría operar en la 7.ª misma tendría máximo una capacidad de 10.000 pasajeros/hora/sentido (PHS), muy inferior a los 25.000 PHS de TransMilenio.



El Regiotram de Occidente tiene una capacidad de 8.400 PHS. Los buses de TransMilenio pueden además pasar a otras troncales, como a la de la calle 100- Av. 68, o bajar por la avenida Chile hacia Engativá o a empalmar con el metro. Es especialmente importante que los pasajeros que vienen del sur en TransMilenio por la carrera 10.ª y llegan al Museo Nacional puedan continuar hacia el norte, sin cambiar de vehículo.



Se necesitan el tren ligero en el corredor del ferrocarril (en otra ocasión podría analizarse si es más eficiente tren ligero o buses), el TransMilenio por la 7.ª, el TransMilenio por la autopista Norte, el metro en la autopista Norte. Todo lo que se pueda hacer se va a necesitar. La pregunta es sencilla: ¿por qué hacer una inversión de más de 2 billones de pesos en la 7.ª y no organizar los buses en este corredor de la manera más eficiente posible?

TransMilenio por la 7.ª iba a lograr lo que ninguna ciudad del mundo en desarrollo ha logrado: que sus ciudadanos de mayores ingresos usen el transporte público. ¿Qué justificación hay para no reducir en cientos de horas al año los tiempos de viaje para cientos de miles de personas que viven o trabajan alrededor de la 7.ª, cuando habría sido posible hacerlo? En la calle 13 también dejamos diseños y cuantiosos recursos para hacer una gran avenida de ingreso a Bogotá, con TransMilenio.



El Regiotram de Occidente tampoco remplaza a TransMilenio por la calle 13, porque no tiene la capacidad (además viene cargado de los municipios de occidente) ni atiende la necesidad de movilidad de cientos de miles de personas al sur de la calle 13. ¿Existe alguna justificación en términos de equidad o eficiencia para no organizar los buses que habrá en esa vía con un sistema tipo TransMilenio, así sea con otro nombre o color?



ENRIQUE PEÑALOSA

Exalcalde de Bogotá

