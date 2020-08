Sí a una opción diferente sobre la 7ª pero con respeto a TransMilenio

El lenguaje es cada día más importante en la era digital, cuando la Alcaldesa informó que no se continuaría con la Troncal de TransMilenio por la Séptima se refirió a este "… no podemos volver a la vieja normalidad del humo, el diésel la contaminación, el trancón, la siniestralidad”.



Pareciera ser que TransMilenio no está bien para los ciudadanos de altos estratos que viven sobre este tradicional corredor, pero si para aquellos que se desplazan sobre la Avenida 68, troncal que adjudicó la Alcaldesa. Es necesario liderar la aprobación del sistema TransMilenio que soporta la movilidad de la ciudad y la Administración debe planear las acciones necesarias para volver a ofrecer la calidad que el sistema logro en sus inicios.

Está bien que se evalúen opciones que promuevan los diferentes modos sostenibles, pero la mayor cantidad de viajes que conectan el nororiente con el centro ampliado se realizarán en transporte público. Un lenguaje muy diferente sería establecer que las condiciones de diseño del corredor verde requieren de un sistema de buses que se mueva con velocidad cercana a los 18 km/hr, capacidad de movilizar más de 15.000 pasajeros hora sentido y que permita infraestructura peatonal y de ciclo vías. Esto se lograría con corredores exclusivos para buses en donde se prohíba completamente el parqueo en vía, se diseñen paraderos de buses con carriles adicionales para sobrepaso de los otros buses y zonas de parqueo para los vehículos de carga.



Todos estos elementos hacen parte de la nueva cultura ciudadana que necesita la ciudad, empezando por el lenguaje, el liderazgo y decisiones técnicas que busquen el bienestar de la ciudadanía.

Para seguir leyendo:

- Los pros y contras de la nueva apuesta por la carrera 7.ª.



- No va TransMilenio por la séptima, ¿y ahora qué viene?

NICOLÁS RINCÓN GARCÍA

Director de la Maestría en Logística y Transporte de la PUJ

Especial para EL TIEMPO​