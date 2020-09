¿Reactivar la economía con mayores impuestos?

La administración radicó nuevamente los proyectos de acuerdo en materia tributaria y de endeudamiento, cuya discusión no da espera dada la crítica situación que vive la ciudad. De acuerdo con el Dane, Bogotá registró en julio fuertes caídas en la producción (-15,2 %), las ventas (-13,1 %) y el personal ocupado (-12,2 %), resultados peores a los del promedio nacional (en más del 50 %). La reactivación es una indiscutible prioridad porque sin empleo productivo es imposible lograr el bienestar social.(Tenga en cuenta: Estas serán las marchas y los plantones en Bogotá por el Paro Nacional).

El nuevo proyecto tributario suaviza la reforma inicial: varias actividades económicas ya no tendrían aumento del ICA, mientras que el incremento sería gradual (entre 2021 y 2024) para algunos sectores. Los propietarios de viviendas de mayor avalúo pagarían un mayor impuesto predial, aun cuando el alza sería menor a la originalmente prevista.



Pese a las mejoras, la iniciativa sigue siendo fiscalista porque los contribuyentes pagarían $ 1,3 billones adicionales de impuestos. En particular es contraproducente aumentar 40 % el ICA a la construcción, sector que es crítico para la reactivación por su encadenamiento con otros sectores y su gran capacidad para generar empleo.



Aumentar el ICA a las actividades financieras tampoco es razonable porque al final empresarios y consumidores terminarían pagando el impuesto vía mayores tasas de interés.



La situación es dramática y por eso la reactivación no da espera. Otorgar descuentos tributarios inmediatos es la más rápida y mejor manera en que el Distrito puede contribuir a dinamizar su economía. Por eso deberían adelantarse (y ojalá aumentarse) los descuentos de ICA que están previstos para 2021. No hay que esperar hasta el próximo año para apoyar a las empresas que registran caídas en sus ventas, como lo evidencia el Programa de Apoyo al Empleo Formal que el Gobierno Nacional implementó desde hace meses. En ausencia de beneficios inmediatos, más empresas cerrarán sus puertas y más bogotanos perderán sus empleos. (Le puede interesar: Más pobreza y violencia para las mujeres, los efectos del covid).

La inversión pública puede tener un efecto positivo sobre la economía, pero no debe olvidarse que planear y ejecutar proyectos de infraestructura demanda tiempo para elaborar estudios, lograr aprobaciones, cofinanciación y adelantar procesos licitatorios. Por estas razones los beneficios de la inversión pública usualmente se materializan en el mediano o largo plazo.



Como el límite legal al endeudamiento depende básicamente del nivel de ingresos, el Concejo debería primero debatir el proyecto tributario. Con mayor certeza sobre los ingresos de mediano plazo habría mejores elementos de juicio para fijar el monto máximo de deuda que podría tomar la ciudad. Otorgar descuentos inmediatos en ICA y aprobar un monto de endeudamiento que sea sostenible parece ser la mejor combinación de instrumentos a disposición del Concejo para apoyar la reactivación.



Se debería descartar por completo cualquier aumento de impuestos.

CARLOS ALBERTO SANDOVAL

Especial para EL TIEMPO

Ex-secretario de Hacienda