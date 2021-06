¿Quién manda en el portal? / Voy y vuelvo

Este periódico publica este domingo un interesante reportaje sobre lo que viene sucediendo en el portal de las Américas de TransMilenio. Se trata de uno de los puntos en los que convergen diariamente alrededor de 100.000 ciudadanos del suroccidente de Bogotá a la hora de movilizarse a sus trabajos o lugares de estudio. Una infraestructura enclavada en medio de localidades variopintas, de viviendas de estratos 1, 2 y 3, preferiblemente; con un vibrante comercio derivado de la pequeña y mediana empresa, colegios, Supercades, la central de abastos más importante del país y con un crecimiento urbanístico y de oficinas como pocos se han dado recientemente.

En medio de este escenario, hace ya casi 50 días que a raíz del paro nacional un grupo de manifestantes decidió tomárselo para centralizar allí sus reclamos. Lo cual no tendría nada de malo. Las personas son libres de movilizarse y de protestar cuando y donde quieran. El problema es lo que subyace en medio de esa especie de ‘toma’ de un sector neurálgico de Bogotá que está afectando a millones de personas: mujeres, hombres, niños y jóvenes a quienes su derecho a la movilidad y la tranquilidad les está siendo vulnerado sin que las autoridades puedan evitarlo.



Como decía, en el portal tienen lugar las protestas desde hace más de un mes. La mayoría de ellas pacíficas durante buena parte del día, con expresiones artísticas que atraen incluso a la vecindad. Pero al caer la tarde y especialmente en las noches, algo pasa en ese lugar que lo convierte en territorio vedado, en zona impenetrable, donde el consumo de drogas y alcohol es norma y motivo para que, lo que en el día fue pacífico, en la noche se convierta en escenario de guerra. Piedras, palos, machetes, armas de fuego y bombas molotov se emplean para enfrentar a la policía, acusada a su vez de exceso de fuerza y violaciones de los derechos de los manifestantes. Es como si adrede se encendieran los ánimos con el propósito ya no de reclamar sino de vandalizar lo poco que va quedando del portal y sus alrededores.

La alcaldesa Claudia López lo viene advirtiendo: bandas de narcotraficantes, que controlan las ollas de los alrededores, están infiltradas en el portal de las Américas a fin de promover los desmanes y evitar que la policía actúe sobre esas rentas ilícitas. Y seguramente algo habrá de otras organizaciones al margen de la ley, eso es algo que las autoridades ya investigan. No son más de 50 o 70 personas las que se organizan para generar desmanes. La Personería se está precisando si es cierto que algunos manifestantes reciben 50.000 pesos por ‘armar bonche’ durante cuatro horas. ¿Quién les paga? ¿Con qué objetivo? ¿Hasta cuándo piensan permanecer en esta situación? Son respuestas que quisieran saber los vecinos, desesperados por el ruido, el olor a bazuco, las pedreas, las bombas aturdidoras y los gases lacrimógenos del Esmad. ¿Quién puede vivir en semejantes condiciones? ¿Dónde está el derecho a la tranquilidad de estas personas?

Algunos quieren ver en el portal de las Américas una especie de romanticismo rebelde que no lo reflejan los hechos. Si de verdad allí pernoctaran jóvenes en busca de reivindicaciones, no se habría acabado con todo, ni se permitiría que pululara el negocio de la droga, ni se atacaría a funcionarios del gobierno distrital que solo quieren servir de intermediarios para que unos y otros se escuchen. Y mucho menos se habría permitido el vandalismo que se registró durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el jueves. Al contrario: si hubiera voluntad de diálogo y de entendimiento, quienes hoy fungen de ‘dueños’ del portal habrían facilitado las cosas.



Pero nada de esto se compara con el hecho más grave que se denunció esta semana y que no entiendo cómo no ha escandalizado ni siquiera a los mismos promotores del paro: la violación de una mujer y el acoso a otras que se hallaban en el lugar. Ocurrió hace ocho días, cuando la Alcaldía llegó con varias ofertas para la población allí asentada y sin presencia de la policía. Si esto ocurre en semejante contexto, ¿qué otras cosas pueden estar pasando y de las cuales no nos estamos enterando? Es urgente que las autoridades aclaren este episodio, que hasta ahora solo ha sido atendido por la Secretaría de la Mujer, y ojalá que esto también haya quedado consignado en el informe que se llevaron los señores de la Comisión de Derechos Humanos.

Y claro, el escenario se ha vuelto propicio para los políticos y populistas de todos los pelambres, que en lugar de ayudar a tender puentes prefieren seguir manteniendo la tensión y la incertidumbre en el lugar, hasta ofrecen recursos para que las cosas sigan así quién sabe hasta cuándo. Hace falta algo de sensatez por parte de estos personajes que hacen campaña política a costa de semejante situación. ¿Qué pasaría si esto ocurriera al lado de sus casas? Seguramente estarían igual de indignados que la comunidad alrededor o ya habrían movido cielo y tierra para que las cosas se normalizaran o al menos no se agravaran.



Reitero: en el portal de las Américas hay protestas tranquilas, cargadas de arte. Lo que no puede ocurrir, bajo ninguna circunstancia, es que, como decía la alcaldesa, este sitio se convierta en una especie de Caguán, en república independiente, donde se quiere invisibilizar la manifestación pacífica para dar rienda suelta a los vejámenes aquí descritos.



¿Es mi impresión o... habla bien de los concejales Carlos Galán y Marisol Gómez el no haber aceptado camionetas que tanto nos cuestan a los contribuyentes?



ERNESTO CORTÉS

EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28