Después de mucha presión y amenazas de paros y bloqueos en varias ciudades del país, el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con los taxistas para compensarles la disminución de sus ingresos producto del incremento en el precio de la gasolina durante los últimos meses, debido al desmonte gradual del subsidio que, durante varios gobiernos, se le dio al combustible.



Se trata de una medida sensata, pues el subsidio representaba cerca de 20 billones de pesos en el déficit fiscal del país. Y esto, en particular, cobra relevancia dado que se necesitan recursos para financiar las apuestas en política social e infraestructura pública. De allí que, de uno u otro modo, había un amplio consenso, salvo por algunos grupos en particular, como es el caso de los taxistas.



Pero tienen razón en su reclamo: el aumento del precio de la gasolina tiene un impacto en sus ganancias, pues deben destinar una mayor parte de sus ingresos para cubrir ese diferencial.



En ese sentido, lo correcto era actualizar la fórmula tarifaria para estimar los costos asociados a la prestación del servicio: combustibles, llantas, mantenimiento, cambios de aceite y otros gastos. Sobre esto se establece el costo del servicio para la tarifa mínima (banderazo), el valor de la unidad del taxímetro y otras variables como la distancia recorrida, el tiempo de espera, los recargos por servicio puerta a puerta, los horarios nocturnos y el servicio al aeropuerto.



Sin embargo, la opción de actualizar el marco tarifario fue descartada por el propio gremio de taxistas, pues, según ellos, los haría menos competitivos con los servicios ofrecidos por las plataformas digitales de transporte, fenómeno que ha venido creciendo y ante el cual ninguno de los recientes gobiernos ha estado interesado en reglamentarlas y ponerles orden. Si hubiera un avance legal en ese frente, seguramente las alternativas de solución con los taxistas se mantendrían en el terreno técnico.



Ahora bien, en medio del debate, el Gobierno anuncia subsidios diferenciales para los taxistas, sin mayor criterio técnico o estudios de impacto fiscal. Tan es así que al principio se hablaba de descuentos en las estaciones, pero luego de que muchas voces expertas manifestaran los inconvenientes logísticos y regulatorios en la práctica, el Gobierno optó por un subsidio mensual girado a cada conductor que tenga actualizado sus datos en el Registro Único de Transito (Runt).



Esta decisión, que se da en plena época electoral, traerá, a su vez, más inconvenientes. Para empezar, aún no se ha definido el valor económico que les girará ni cómo se hará. Tampoco es claro cómo se aplicará la medida para los taxis con turnos compartidos. Eso puede abrir la puerta a que se registren varios conductores por taxi y que se presenten fraudes.



Y es que hay que diferenciar entre conductores y propietarios de taxis que los tienen en alquiler. Estos últimos, en realidad, casi nunca pierden, pues les exigen siempre la misma cuota a sus conductores, quienes, desde que llegaron las aplicaciones, deben trabajar más horas para obtener alguna ganancia y asegurar el pago del alquiler del vehículo, y entregarlo lavado y tanqueado en cada cambio de turno.



Qué bueno sería que el Gobierno, ahora que abrió la discusión con los taxistas, también incluyera en la negociación los pagos de seguridad social de los conductores y sus condiciones laborales, aspectos que parecen omitirse en las mesas gremiales.



Por ahora, lo cierto es que los anuncios del Gobierno para solucionar un problema crean nuevos problemas, pues está abriendo la puerta para que, desde otros sectores, también se reclamen ayudas ante los inminentes incrementos de la gasolina y el diésel en los próximos meses.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director de GovLab de la Universidad de La Sabana