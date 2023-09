La zona del Campín es, tal vez, el área con la ubicación más estratégica de la ciudad por sus facilidades de acceso. De allí el interés de la empresa privada en el desarrollo de un complejo de renovación urbana que concentre, en un solo punto, eventos deportivos, conciertos, actividades comerciales y hoteleras.



Este proyecto no es nuevo, pues desde hace varios años la empresa privada ha manifestado su interés en renovar toda la zona, a su cuenta y riesgo, siempre y cuando el Distrito le otorgue una concesión a 29 años para recuperar los recursos invertidos, que rondan los 2.4 billones de pesos, distribuidos en un ‘nuevo’ estadio; la construcción de un auditorio para la orquesta filarmónica de la ciudad y un edificio de entretenimiento con salas de cine, comercio, restaurantes, zonas de coworking y hasta pabellón de eventos.



Al complejo hay que sumarle un hotel con 100 habitaciones y varias oficinas, incluyendo una nueva sede administrativa para el IDRD. Prácticamente sería un moderno centro comercial anclado al Estadio El Campín.

Así sería el complejo cultural y deportivo del estadio El Campín. Foto: Render Idrd

Todo lo anterior suena muy bien pues la ciudad no pone un peso, según afirmaciones de la Administración Distrital. No obstante, en las declaraciones se le olvida mencionar que la ciudad pone el área y le concede al privado el recaudo de todas las rentas derivadas por el aprovechamiento económico de las actividades y eventos que allí se realicen por casi 30 años.



Esta concesión podría tener un impacto en los costos de la boletería para eventos deportivos y conciertos, debido a que el privado pondría las reglas de juego para el alquiler de los espacios sin que, necesariamente, la ciudad reciba algún beneficio económico, pues las inversiones en infraestructura y espacio público las haría el concesionario.

Aunque el modelo de Asociación Público Privada no es malo per ce -y, por el contrario, tiene muchas ventajas- valdría la pena que el Distrito entregue más información detallada sobre el valor de las inversiones con las que se compromete el consorcio que viene liderando el proyecto, conformado por una empresa española, una chilena y una colombiana. Esto, con el fin de poder evaluar el costo-beneficio de otorgar una concesión a 29 años y no a 15 o 20 años. En el mismo sentido, es necesario que el Concejo distrital evalúe la posibilidad que la ciudad se vincule como socio del proyecto y, de esa manera, reciba una rentabilidad económica durante las próximas 3 décadas. En este escenario la balanza estaría más equilibrada.

Por otro lado, es necesario conocer el alcance de lo que se pretende hacer con el Estadio Nemesio Camacho, una obra icónica de la ciudad con más de 85 años de historia que requiere ser modernizada. No es claro si se hará un nuevo estadio completamente, o se actualizará el actual. Basta recordar el antecedente del Movistar Arena, antiguo Coliseo El Campín. Tampoco es claro qué pasará con el campeonato de fútbol para los equipos capitalinos mientras dura la obra, y mucho menos si esto significa una renegociación del contrato de alquiler más adelante y qué implicaciones tendría en el precio de la boletería para los hinchas.



Importante que se explique por qué solo se amplía la capacidad de 36.00 a 45.000 espectadores, cuando en el 2000, para las eliminatorias del mundial Corea-Japón, el estadio llegó a tener una capacidad de 48.300 espectadores, número que bajó a 46.000 para la Copa América del 2001. Si es un nuevo estadio, por qué no ampliar realmente su capacidad. El Camp Nou tiene 99.354; el estadio Azteca, 87.523; el Monumental, 84.567 y el Santiago Bernabéu, 81.000 espectadores.



Todas estas inquietudes merecen respuestas y, más aún, en un proyecto que se anuncia está estructurado, técnica, financiera y legalmente para ser desarrollado en un cien por ciento con recursos privados.



ÓMAR ORÓSTEGUI

PROFESOR UNIVERSIDAD DE LA SABANA

DIRECTOR DE GOBLAB

