El inicio de la administración Galán / Opinión

Aunque todavía faltan nombres para terminar de conformar el equipo directivo del nuevo alcalde, ya se pueden identificar algunos patrones en las personas que lo van acompañar en su administración.



Para empezar, la mayoría de sus secretarios son más tecnócratas que políticos, varios han tenido cargos directivos en la Nación, y también se han desempeñado como consultores en organizaciones y entidades internacionales. Con algunas excepciones, son pocos los que tienen experiencia previa en los asuntos distritales, lo que podría ser una desventaja al principio, mientras aprenden a entender los problemas de la ciudad.



Por lo tanto, habrá que esperar algunos meses para poder juzgar sus habilidades directivas en los cargos que hoy ostentan, más aún en una ciudad donde no se puede llegar a improvisar o aprender sobre la marcha.



La primera prueba la tendrán en dos semanas, cuando deban presentar, ante el Consejo Territorial de Planeación, la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo, con metas y acciones específicas para cada uno de sus sectores, en concordancia con las promesas establecidas en el programa de gobierno durante la pasada campaña electoral. Luego vendrán el pulso y la negociación política en el Concejo Distrital, en donde seguramente no tendrá mayores inconvenientes en ser aprobado dadas las mayorías con las que actualmente cuenta el Alcalde. No obstante, algunas cosas podrían cambiar dependiendo de la negociación política y el apetito burocrático de los concejales aliados. Ahora bien, Galán con la votación que obtuvo, se debe más a los ciudadanos que a los mismos políticos.

El Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Por lo tanto, la administración distrital tendrá que definir si quiere un gobierno técnico con racionalidad política, o un gobierno político con racionalidad técnica.



De allí que es clave que el burgomaestre, paralelamente, defina la estrategia para los primeros cien días de su mandato, en la cual tendrá que establecer las acciones para atender lo urgente, lo prioritario y lo estratégico en los asuntos de ciudad. Los 100 días son fundamentales para determinar el tono, el perfil de la administración y la forma en que quiere ser percibida por la opinión pública.



A juzgar por las acciones de las últimas semanas, tiene pinta de que será un gobierno conciliador, abierto al diálogo y muy conectado con las localidades y sus barrios. Sin embargo, puede también ser un gobierno muy lento en la toma de decisiones, según se puede evidenciar con el proceso de conformación del gabinete, o con la postergación de decisiones impopulares, pero necesarias como, por ejemplo, la definición del porcentaje de aumento en la tarifa del transporte público.



Pero más allá de eso, es necesario que la administración se concentre con ahínco en los problemas de seguridad ciudadana. En este punto, los capitalinos reclaman acciones urgentes, pues la administración pasada quedó en deuda con ellos en esta materia. Por supuesto no es fácil, pero el solo hecho que el alcalde sea quien lidere las estrategias, ya enviaría un mensaje de prioridad en su agenda pública.



Igual sucede con los temas de movilidad, donde la ciudadanía está esperando una pronta respuesta frente a lo que sucederá con el pico y placa; el corredor verde de la séptima o las acciones para garantizar que la primera línea de metro no se modifique como pretende el gobierno nacional. Un pulso que no será fácil para Galán, pues la ciudad depende de los recursos de la Nación para financiar el déficit del transporte público y varias apuestas de infraestructura para la movilidad de la región metropolitana.

Ómar oróstegui

Director del Laboratorio de Gobierno Universidad de La Sabana

