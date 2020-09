Del CAI al 123 / Voy y vuelvo

De las múltiples medidas anunciadas por la Policía y la Alcaldía para contrarrestar el abuso policial, una de las que más me han llamado la atención es la de ponerles fin a las llamadas para pedir ayuda a un CAI. La idea no es nueva, ya se venía trabajando en ella y sigo sin entender la razón. Ahora, cualquier requerimiento que se necesite ante dicha institución tendrá que hacerse a través del número de emergencias 123.

Estos centros de atención se crearon en su momento, precisamente, para acercar la comunidad al policía y garantizar una mejor seguridad en el barrio. O al menos para que hubiera una acción más rápida de sus efectivos. Después de un empleo, lo que más le pide la gente a un alcalde es un CAI y policías para que ayuden a cuidar el barrio.



Yo recuero que la inauguración de un CAI era todo un acontecimiento. Como tener a la mano un hospital. Claramente, los delincuentes y las pandillas veían con recelo la llegada de estas estructuras, pues significaban el fin de sus fechorías.



En las calles del barrio se colgaban pancartas con los números del CAI más cercano, y uno terminaba aprendiéndoselos de memoria o anotándolos en la nevera para tenerlos a mano. El CAI es el depositario de todo tipo de denuncias: la de los vecinos que reclaman por el ruido de la fiesta, la del padre que pregunta por su hijo extraviado, la de la mujer que llega a acusar al marido de violencia doméstica, la de los vecinos que quieren que se le ponga orden a una pelea de borrachos o simplemente para denunciar que hay a alguien sospechoso en la cuadra.

En un par de ocasiones llamé a uno de ellos para que atendieran, a la una de la madrugada, la discusión de una pareja que se había emborrachado en la tienda y estaban resolviendo sus diferencias a grito herido en medio de la calle, mientras su bebé de apenas tres o cuatro años lloraba entre el carro.



La policía llegó al poco rato. La tienda apagó las luces –después de haber emborrachado a la pareja, claro–, y a punta de recomendaciones todos se calmaron. Los dos policías se fueron, la pareja se quedó unos minutos en silencio y después regresó el escándalo. De nuevo llamé. De nuevo llegaron. Y esta vez sí hicieron buen recaudo de la familia completa.



En otra ocasión llamaron de la recepción de mi edificio. Pidieron que bajara para atender un asunto delicado. A la entrada había un piquete de policías de un CAI cercano que tenía esposado a un joven de 17 años –o eso decía– porque lo habían encontrado llevándose la bicicleta del parqueadero. “¿Qué va a pasar con él?”, le pregunté a uno de los agentes que habían acudido al llamado de los vigilantes. “Ahora lo llevamos a la 30, y allá llegará la mamá por él. No podemos hacer nada más”, me dijo, a no ser que los vigilantes pusieran una denuncia. No supe cuál fue el final de la historia, pero me temo que el policía tenía razón.

Estos son ejemplos de que los CAI, tal y como se concibieron, funcionan. Pero ahora que se ha desatado toda esta furia contra los policías, el tema vuelve a tomar relevancia. Se ha descubierto que en ellos no solo ha habido casos de maltrato a personas, sino de abuso sexual, detenciones arbitrarias, de policías que mantienen alianzas con grupos dedicados al narcotráfico o que incluso extorsionan a comerciantes de determinado sector.



El dato es preocupante y no deja de restarle valor a la figura del CAI. Deben ser estas las investigaciones que muchos siguen esperando que se esclarezcan. De ahí tanta indignación reciente. Pero la otra cara de la moneda es la de los vecinos agradecidos porque la acción del policía del CAI evitó una tragedia.



Los 71 CAI vandalizados hace unos días tuvieron como detonante, según algunos, los abusos que allí se cometían a diario, pero también están quienes aseguran que su destrucción fue propiciada por organizaciones criminales que fueron desmanteladas por los policías que prestan su servicio en ellos.

Pues bien, de ahora en adelante para cualquier emergencia que en materia de seguridad se tenga habrá que llamar al 123, donde se registran no menos de 40.000 cada día. Se supone que la tecnología, la georreferenciación y el número de operadores garantizarán una pronta atención. Eso es lo mínimo que espera la gente.



Y se supone también que en adelante, desde la central de emergencias, se dirigirán las denuncias hacia los CAI que puedan reaccionar de forma oportuna. De no ser así, la decepción será grande, como grande ha sido enterarse de todas las tropelías que se venían cometiendo en algunos CAI de la ciudad.



No es que estos lugares desaparezcan, ni más faltaba. De hecho, la alcaldesa anunció que las estructuras que fueron destruidas volverán a quedar en pie y se reforzará la presencia de efectivos en la calle para garantizar la seguridad ciudadana.



Los CAI seguirán prestando una valiosa labor, que ojalá esté encaminada a trabajar más de cerca con el vecindario, a realizar jornadas informativas sobre cómo cuidarnos, a participar en las actividades propias de un barrio, en fin, a recuperar esa confianza perdida, no de ahora con las protestas, sino desde hace ya tiempo.



El CAI debe dejar de ser un símbolo de abuso, de ahí que aplaudo todas las medidas que se implementarán para controlar su operación, pero también debe evitarse que se convierta en el trofeo de guerra de delincuentes al acecho.



La idea de que desde el 123 será más fácil rastrear lo que pasa con una denuncia, quién la toma, cómo procede y demás genera tranquilidad. Ahora solo esperemos que el 123 sea una solución eficaz y no una frustración adicional.



¿Es mi impresión o... una cosa era proponer pico y placa los sábados sin pandemia y otra muy distinta lo que significaría ahora, en medio de la peor crisis económica de la ciudad?

