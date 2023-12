Ciudades y cambio climático / Opinión

El cambio climático es una realidad y sus efectos serán más notorios en los próximos años, sobre todo en las ciudades, que son, entre otras, las que más contribuyen al problema, pues consumen el 78 % de los recursos energéticos y emiten más del 60% de los gases causantes del efecto invernadero.

Se estima que entre el 2030 y 2050, el calentamiento global alcance 1,5 °C, un escenario que puede complicarse aún más y que en la práctica significa un aumento de las precipitaciones y lluvias, acompañado de prolongados periodos de calor y fríos más extremos.



De allí que los acuerdos que se logren en la COP28 –que se lleva a cabo en estos días en Dubai entre delegados de casi 200 países, líderes mundiales, empresarios, alcaldes y representantes de la sociedad civil– serán fundamentales para el futuro del planeta y, por supuesto, de las ciudades.



No se trata solo de acelerar la transición hacia un futuro con energía limpia, se trata de llegar a acuerdos para establecer los objetivos climáticos globales y, sobre todo, las vías para financiar el cumplimiento de las metas que se tracen para conservar y proteger la biodiversidad y la transición hacia una economía baja en carbono.



Pero nada de esto será suficiente si los compromisos no se respaldan con acciones para combatir el cambio climático.



Eso significa sacar adelante políticas y planes con enfoque ambiental en todos los sectores de la gestión pública. Bogotá ha dado sus primeros pasos en este camino desde hace varios años con la renovación de la flota de buses eléctricos en el transporte público, la ampliación de la red de ciclorrutas, la siembra de más de un millón de árboles y, recientemente, la política de ecourbanismo, entre otras acciones.



No obstante, aún estamos lejos de obtener buenos resultados en la calidad del aire, no en vano días atrás varias zonas del occidente registraron niveles críticos por contaminación.



El tema también pasa por el cambio de hábitos y comportamientos ciudadanos, no solo en la forma en que nos movilizamos, sino en los bienes y productos que consumimos, donde es clave que los gobierno locales insistan en aumentar el reciclaje en la fuente, reducir el consumo de menos plástico de un solo uso e introducir cambios en el tipo de dieta alimenticia, pues el consumo y el desperdicio de alimentos también tiene impactos en el calentamiento global.



Por ejemplo, el aumento del consumo de carne bovina está teniendo efectos nocivos en el ambiente, básicamente por el metano expulsado en el proceso de digestión de las reses y el óxido nitroso liberado por el uso de fertilizantes en los suelos, cuyas emisiones representan el 14 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Se estima que, por cada gramo de carne de res producida, se emiten 221 gramos de dióxido de carbono. De allí que el consumo desmesurado de carne en las ciudades incentiva la producción ganadera que, a su vez, tiene impactos negativos al promover la tala de bosques, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra, la escasez de agua y, sobre todo, la contaminación atmosférica.



Aceptar que el cambio climático es una realidad debería ser un hecho innegable si queremos evitar escenarios catastróficos para las presentes y futuras generaciones. Se requieren acciones públicas y privadas para modificar el uso de la energía y el suelo, limitar las fuentes contaminantes, promover construcciones ecoamigables, incentivar el uso de transporte público, desarrollar infraestructuras urbanas sostenibles e incentivar la transición energética en los sistemas industriales y comerciales. Todo esto toma tiempo y muchos debates políticos. El futuro del mundo pasa por apuntarle a ciudades verdes, sostenibles y con alta capacidad de adaptación al cambio climático.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director del Laboratorio de Gobierno Universidad de La Sabana