Muchos premios y reconocimientos ha recibido Bogotá gracias a la bicicleta, un medio de transporte que cada vez tiene más adeptos, dado que cuenta con el soporte de una política pública dirigida a mejorar las condiciones de la ciudad para su uso y disfrute. Esto también es fruto del trabajo colaborativo entre colectivos ciudadanos, la academia, el Concejo y los equipos técnicos de la Secretaría de Movilidad.

No en vano, hoy se realizan 880.000 viajes diarios y se ha logrado consolidar 590 kilómetros de ciclorrutas. Sin embargo, aún hay temas pendientes que merecen atención, pues mucho se habla de logros en infraestructura para ciclistas pero poco del aumento en accidentalidad. Hasta el mes de abril se contabilizaban 33 fallecidos, 32% más que en 2021. Bogotá es la ciudad del país donde más aumentaron las muertes de ciclistas.



Lo preocupante es que poco sabemos de esas víctimas debido a que el Informe Policial del Accidente de Tránsito -IPAT- no discrimina si se movilizaba en bicicleta, patineta eléctrica o bicitaxi; si la víctima realizaba actividades de entrega de domicilios o no; si llevaba casco y demás elementos de protección; si la bicicleta tenía alguna modificación, como motores a gasolina o pedaleo asistido; incluso si el estado de la vía era el adecuado y contaba con buena iluminación y señalización. Es necesario detallar estos aspectos si se quiere cambiar esta tendencia de accidentalidad, de lo contrario, este año, tristemente, romperemos el récord. A la fecha, los ciclistas aportan el 18% de las víctimas fatales de accidentes en Bogotá.



No podemos quedarnos en el romanticismo del uso de la bicicleta y menos creer que somos la capital de la bici, si no le prestamos atención a los problemas que hoy son evidentes.



Para empezar, debemos dejar de contabilizar los kilómetros de ciclo-infraestructura y analizar con cuidado la calidad de la misma. Basta ver los tramos en mala condición, con huecos y problemas de inundaciones, falta de señalización, iluminación y mantenimiento. Incluso, algunas ciclorrutas no tienen continuidad. Y un aspecto fundamental que no podemos pasar por alto: el control sobre quiénes se están moviendo en ellas. Es frecuente ver ciclomotores, bicitaxis y hasta motocicletas eléctricas que exceden los límites de velocidad y ponen en riesgo a otros usuarios.

Un segundo tema es la convivencia e interacción en la vía. Una cosa es el ciclista cotidiano y otra, por ejemplo, aquel que realiza actividades de mensajería y domicilios, donde en su afán por cumplir los tiempos de entrega no respeta las señales de tránsito, cruces semafóricos y peatonales. Qué bueno sería que las empresas donde están vinculados les brinden formación en comportamiento vial. Y, tal vez, hasta les obligara a utilizar elementos de protección e iluminación.



Otro tema en el que necesitamos avanzar es impulsar la paridad en el uso de la bicicleta. Hoy tan solo 1 de cada 4 usuarios son mujeres. De allí que tenemos que analizar mejor la experiencia del ciclista, sus necesidades y percepciones del entorno urbano, un tema que necesariamente pasa por mejorar las condiciones de seguridad, pues, aunque este año las cifras de hurto de bicicletas se han reducido 22% comparado con el mismo periodo de 2021, no hay que cantar victoria. En 5 meses se registran 3.319 bicicletas hurtadas, sin hablar de aquellos que han perdido la vida como consecuencia del robo.



Ahora bien, no se pueden desconocer los avances que hasta la fecha se ha tenido en política pública y participación ciudadana, al igual que los buenos resultados del programa ‘Al colegio en bici’ y el aumento de ciclo-parqueaderos. Pero hay que seguir pedaleando en otros frentes si queremos llegar a ser una ciudad cuidadora y referente para otros. Incluso, ya va siendo hora de pensar seriamente sobre el crecimiento del uso de patinetas eléctricas.



Ómar Oróstegui

Director de Futuros Urbanos

Para EL TIEMPO