Esta semana se cierran las inscripciones para quienes desean aspirar a ser alcalde o alcaldesa de Bogotá. Una campaña que inició para algunos desde hace varios meses, pues necesitaban lograr reconocimiento y posicionamiento en la agenda mediática bogotana; para otros apenas comienza, pues sus nombres tienen una amplia recordación.



Lo que inicialmente se perfilaba como una competencia entre 17 candidatos, se va a reducir a nueve: Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán, Diego Molano, Jorge Robledo, Nicolás Ramos, Hernán Martínez y Fabián Paredes, un partidor dominado por hombres, a pesar de que varias mujeres y excelentes concejales habían manifestado públicamente su interés en participar de la contienda: Lucía Bastidas, Mafe Rojas y Heidy Sánchez.



Esta campaña promete ser corta, pero muy intensa y agotadora, pues tendremos segunda vuelta en caso de que ninguno de los candidatos logre obtener más del 40 % y sobrepase al segundo en 10 puntos porcentuales.



No será fácil organizar los foros y eventos públicos para garantizar la participación de todos los candidatos. Serán debates donde cada uno tendrá pocos minutos para tratar de explicar sus argumentos. De allí que la campaña se trasladará a las redes sociales y a los medios de mensajería instantánea. No faltarán las noticias falsas, las acusaciones sin contexto y las promesas populistas que quieran despertar las emociones del votante.



Acá es donde resulta crucial tener un electorado mejor informado y crítico, pues los problemas de Bogotá son cada vez más complejos y no se resuelven en cuatro años.

Para empezar, resulta importante que cada candidato reconozca las acciones que valen la pena continuar de la presente administración como, por ejemplo, las apuestas en el sector educativo, las manzanas del cuidado, la primera y segunda línea del metro y la articulación con los municipios de la región.



En el mismo sentido, es necesario que se planteen cambios y mejoras sustanciales en varios frentes donde los resultados son escasos. Los indicadores de inseguridad son preocupantes: el homicidio no cede y ganan terreno los casos de sicariato. El hurto a personas es notorio, donde la violencia e intimidación siguen predominando, siendo más preocupante el aumento de armas en la comisión de los delitos.



En movilidad hay que resolver la bomba de tiempo que representa el déficit financiero del transporte público, mejorar la calidad del servicio y prestarles mucha atención a los siniestros viales, sobre todo los asociados al comportamiento de los motociclistas. De paso, hay que hacerle un balance a la medida de pico y placa, y a las zonas de parqueo pago que no están dando los resultados esperados.



Por el lado de las basuras, es urgente darle solución a este problema pues el modelo de contenedores, recicladores y operadores no está funcionando correctamente, incluyendo el relleno sanitario Doña Juana, cuya concesión está próxima a vencerse.

Mención aparte merece el corredor verde, que sigue generando discusiones a pesar de que el IDU se tomó más de tres años para sacar adelante una propuesta de intervención urbana. Esta entidad merece una discusión amplia en el debate electoral, pues ha fallado también con las obras por valorización.



Además de estos temas, hay otros que merecen discusión como los accesos viales y la ALO norte, los regiotram, las finanzas distritales, la prestación de los servicios de salud, el consumo de SPA en parques, la política social, la reglamentación de las Unidades de Planeamiento Local, las ventas ambulantes y la calidad del espacio público peatonal, por citar solo algunos temas.





