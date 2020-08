Opinión: Bueno el endeudamiento, pero no tanto

La deuda es un instrumento idóneo para financiar obras públicas y por eso es una fuente tradicional en los planes de desarrollo, tal como lo consideró la administración distrital para el período 2020-2024.

Si bien es conveniente aumentar el endeudamiento para enfrentar con obras la fuerte recesión que vive la ciudad, el monto solicitado, $ 10,8 billones, luce excesivo. Para que una mayor deuda sea sostenible se requiere contar con unos ingresos dinámicos, tal como lo exige la ley 358. Hoy en día, no obstante, hay una enorme incertidumbre sobre los ingresos de la ciudad, y por ende sobre su capacidad para responder por un endeudamiento de esta magnitud.

Primero, los ingresos de la ciudad se vienen deteriorando como resultado de la menor actividad económica general, y la parálisis de diversos sectores. A julio de este año, varios recaudos han caído frente al año anterior, entre ellos el ICA y el consumo de cervezas, 26 %; la sobretasa a la gasolina, el 29 %, y los ingresos no tributarios, el 43 %. Dadas las cifras a la fecha y considerando que muchos sectores económicos siguen con limitaciones a su actividad, Bogotá tendría este año entre $ 1,5 y $ 2 billones de menor recaudo frente al monto inicialmente presupuestado.

Segundo, 2021 también será un año difícil para los ingresos de la ciudad. No es fácil entrever qué nos traerá la “nueva normalidad”, pero muchos negocios difícilmente retomarán su dinámica previa. Además, el Concejo no ha adoptado su decisión en relación con la reforma tributaria presentada por la administración que pretende generar $ 2,3 billones por la vía de un mayor impuesto ICA para ciertas actividades, propuesta muy discutible que afectaría aún más la capacidad del sector privado para contribuir a la reactivación de la economía y del empleo. Varios gremios también han llamado la atención sobre la necesidad de reducir los avalúos catastrales porque los valores comerciales vienen cayendo como resultado de la devolución de locales y oficinas. De producirse este ajuste, el recaudo del impuesto predial caerá el próximo año en un monto no despreciable.

De otra parte, se registra también una caída importante en los ingresos tributarios de la nación, con lo cual habrá menores transferencias para el distrito en el mediano plazo.



Hay un enorme riesgo al llevar el indicador de sostenibilidad de la deuda prácticamente al límite establecido por la ley 358, con base en unos ingresos que tienen un alto grado de incertidumbre. Eso lo saben los bancos e inversionistas, que demandarían mayores tasas de interés. Reconociendo que la ciudad todavía cuenta con un espacio de endeudamiento, el Concejo podría inicialmente aprobar un monto entre $ 6 y $ 7 billones, y posteriormente, hacia la mitad del gobierno, evaluar si la situación y proyecciones de ingresos permiten sustentar un aumento adicional en el cupo.

Carlos Alberto Sandoval

Exsecretario de Hacienda