A un mes de las elecciones locales para alcaldes y gobernadores es poco lo que se ha escuchado por parte de los candidatos en Bogotá, Cundinamarca y los municipios de la ciudad-región sobre cómo mejorar sus relaciones de interdependencia, que, sin ir tan lejos, le aportan a la Nación el 32 % del PIB nacional.



En los últimos años, el actual gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lograron avanzar con la puesta en marcha de la región metropolitana, el Regiotram de Occidente, la ampliación de la calle 13 y el corredor de la autopista norte. Materializar estas apuestas no hubiera sido posible sin la voluntad política de las partes, un hecho que no puede desconocerse.

Por supuesto, aún quedan muchos pendientes por resolver como consolidar la región metropolitana y lograr la adhesión de los municipios, un logro difícil de alcanzar, pues existe cierta animadversión por parte de algunos líderes locales y de las comunidades, debido al temor de perder incidencia en la toma de decisiones en aspectos estratégicos. No en vano, la mayoría de los candidatos de estos municipios se oponen públicamente a realizar gestiones para hacer parte de la figura de integración territorial.



La región metropolitana sin la participación de los municipios pierde todo el sentido y se convierte, básicamente, en un ejercicio burocrático entre Bogotá y Cundinamarca; grave error cuando hoy, más que nunca, se requiere de un ejercicio amplio de gobernanza territorial para resolver los problemas que transcienden las fronteras físicas de cada uno.



¿De qué otra manera se podrá resolver la contaminación del aire, por más esfuerzos que haga Bogotá, si en los municipios vecinos son laxos con la industria ladrillera y el control a fuentes contaminantes?



Algo simular sucede con la recuperación del río Bogotá, la protección de cuencas hidrográficas y la conservación de humedales regionales y zonas protegidas. Y ni hablar de la huella urbana que se extiende de manera exponencial en los suelos de la sabana. Este fenómeno inmobiliario no solo ejerce presión sobre la capacidad de los servicios públicos, sino que también tiene impactos en los medios de transporte y la congestión vehicular.



Los tiempos de desplazamiento aumentan sin tregua y las personas que residen en los municipios del borde de Bogotá deben madrugar, cada vez más, si quieren llegar a tiempo a sus trabajos en la capital. Esta situación es insostenible en el mediano plazo.



Las soluciones para mejorar la movilidad de pasajeros y carga en la región deben ser regionales y multimodales. El componente férreo es crucial y, a juzgar por los hechos, los regiotram cada vez están más enredados. Y, para completar, la extensión del TransMilenio no llama la atención porque amenaza el poder dominante de las empresas de transporte regional.



Para completar el panorama de problemas, la inseguridad amenaza la calidad de vida en la región; los siniestros viales vienen en aumento, al igual que los problemas de convivencia. Y a lo anterior se suman las tensiones con la Nación, que anuncia cambios unilaterales en la reglamentación del uso del suelo, pasando por alto la autonomía de los municipios en el ordenamiento territorial.



Todo lo anterior demuestra que los temas de la ciudad-región son extensos y complejos, pero no por ello deben omitirse de la discusión.



En este sentido, la Universidad de La Sabana, en alianza con varios actores regionales, realizará el próximo viernes 6 de octubre, desde las 9 de la mañana, un gran foro con la presencia de los candidatos a la alcaldía de Bogotá y a la gobernación de Cundinamarca, en donde se espera tener una conversación franca y constructiva en todos estos temas y conocer, de primera voz, las apuestas que cada uno plantea para solucionar los problemas que aquí se mencionaron.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director de GovLab de la Universidad de La Sabana

