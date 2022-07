Para empezar, crecen los hogares cuya jefatura del hogar recae en cabeza de mujeres. Cerca del 46% de los hogares así lo manifestaron, en comparación con 2011 cuyo porcentaje fue de 35%. Está es una razón clave para mantener los programas del cuidado y las políticas de protección social, pues las mujeres cabeza de hogar tienen mayor vulnerabilidad ante los choques económicos y la pobreza.



Las mujeres registran mayor tiempo de educación que los hombres: 11,7 vs 11,2 años respectivamente. Sin embargo, las brechas por localidades son notorias. Las mujeres más educadas residen en Usaquén, Chapinero y Teusaquillo, mientras que, en Ciudad Bolívar y Usme, residen las que menor promedio registran.

Por otro lado, la encuesta revela que una cuarta parte de los bogotanos tiene pregrado universitario, un 15% un título técnico o tecnológico y tan solo 8% un posgrado. Un tema al que se debe prestar atención ahora que las apuestas se dirigen a ampliar la infraestructura universitaria y la gratuidad de la educación; sobre todo, en localidades como Usme, Ciudad Bolívar y Bosa, en donde los índices de educación superior siguen siendo muy bajos.



Son también interesantes los resultados frente a la atención y cuidado de los menores de 5 años. Más de la mitad permanece en casa con su padre o madre (58%), mientras un 23% asiste a un hogar comunitario o jardín. Fuera de eso, alrededor del 13% de los niños se queda en casa al cuidado de un pariente, y el 2% debe acompañar a sus padres al trabajo.



En temas de cobertura de salud, el 91% manifestaron estar afiliados a algún sistema de seguridad social. Todavía 1 de cada 10 está sin afiliación. Comparado con el 2011, se observa que más bogotanos están en el régimen contributivo. Se pasó del 72% al 77%, mientras quienes están en el subsidiado disminuyeron, antes se registraba un 24%, y hoy el 20%.



La encuesta evidencia que la discapacidad es un tema que demanda atención urgente. 12% de las personas mayores de 60 años manifestaron alguna condición de discapacidad. En localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Mártires y Antonio Nariño el porcentaje supera el 17%.



Otro resultado interesante es que los bogotanos cada vez practican más actividades deportivas o realizan actividad física. En 2011, el 56% manifestaba que no lo hacía, mientras en el 2021 el porcentaje de respuesta disminuye al 47%. Es posible que la mejora de infraestructura en los parques públicos tenga incidencia positiva en este indicador. Razón de más para seguir apostándole a mejorar los parques y zonas verdes de la ciudad.



En relación con el bienestar subjetivo, llama la atención la baja calificación que le otorgan los bogotanos a aspectos como su trabajo y los ingresos que perciben. Igual sucede con la satisfacción frente a su seguridad en los sitios que frecuenta.



Finalmente, la encuesta revela el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 en los hogares capitalinos. Los resultados muestran que el 39% registró una pérdida sustancial de sus ingresos; 19% perdió su empleo y un 17% tuvo que cerrar o interrumpir las actividades de su negocio. La situación fue tan difícil que 1 de cada 3 tuvo que gastar sus ahorros o disminuir el gasto en alimentos. Un 23% se tuvo que endeudar mas o modificar las cuotas de sus obligaciones financieras. Todo lo anterior cobra más relevancia en los actuales momentos donde la inflación no para de crecer y el valor del dólar encarece aún más los productos importados.



Merecen felicitaciones el DANE y la Secretaria de Planeación por este tipo de ejercicios estadísticos, que hacen de la encuesta multipropósito el mejor instrumento para medir los cambios en el bienestar de los ciudadanos. Hace mucho tiempo Bogotá no tenía tan buenas estadísticas sobre diferentes aspectos. Gracias a Juan Daniel Oviedo y su equipo en el DANE, hoy contamos con estudios más pertinentes y de calidad para entender mejor la ciudad.



ÓMAR ÓROSTEGUI

Director de Futuros Urbanos