Opinión | Bogotá con hambre

La última encuesta de percepción ciudadana (EPC), que realiza desde hace 25 años el programa Bogotá Cómo Vamos, confirma lo que otros estudios e investigaciones venían mencionando: los bogotanos están pasando hambre.

Según la EPC 2023, 1 de cada 4 encuestados afirmó que en las últimas 4 semanas, él o algún miembro del hogar tuvo que comer menos de tres comidas diarias porque no había suficientes alimentos. Analizando con más detalle los resultados, se evidencia que son las mujeres quienes más registran dificultades para acceder a los alimentos. El

28 % de ellas así lo afirman, en comparación con el 21 % de los hombres.



Por otro lado, llama la atención que mientras mayor edad, mayor riesgo de inseguridad alimentaria. Mientras el 17 % de los jóvenes están registrando dicha problemática, en las personas mayores de 55 años se duplica el porcentaje de aquellos que no llegan a tener las tres comidas diarias.



Es una situación que tiende a concentrarse en los estratos 1 y 2, donde prácticamente 1 de cada 3 que allí residen está pasando hambre. Sobre todo, en las localidades del occidente de Bogotá. Un hecho que no se puede pasar por alto, pues una década atrás el problema se concentraba en las localidades del centro y suroriente de la capital.



Si se complementan los resultados de la encuesta con los registros administrativos, se evidencia que por el lado de la seguridad nutricional, los indicadores tampoco son buenos. El 16 % de los niños nacen con bajo peso. Mientras que el indicador de desnutrición global (peso para la edad) también viene subiendo, al igual que el indicador de desnutrición crónica (talla baja para la edad).



El hambre es una realidad que hoy aqueja a los bogotanos, muchos de ellos fueron golpeados severamente por la pandemia y aún no han logrado mejorar su situación no obstante todos los programas sociales que adelanta el Distrito. Eso evidencia la necesidad de mejorar los instrumentos de identificación, focalización, monitoreo y seguimiento de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional.



Es una lástima que el tema del hambre y la inseguridad alimentaria no estuviera muy presente en el pasado debate electoral, razón de más para que Carlos Fernando Galán lo incluya como un eje estratégico de la política social de su plan de desarrollo.



Bogotá tiene experiencia y conocimiento técnico para atender esta problemática, hay varios documentos Conpes, y hasta política pública de seguridad alimentaria y nutricional.



No hay que olvidar que durante la administración de Luis Eduardo Garzón se impulsó un gran programa bajo el nombre Bogotá sin Hambre. Producto de ello surgieron los comedores comunitarios. En administraciones posteriores se priorizaron la atención en las canastas alimenticias y la alimentación escolar.



Algunos mandatarios incluso han ensayado con el modelo de subsidios en especie y trasferencias económicas a hogares vulnerables. La administración de Claudia López hizo una fuerte inversión en su programa de Ingreso Mínimo Garantizado, y el Gobierno Nacional, por su parte, lo hace a través del programa Renta Ciudadana, que, dicho sea, redujo considerablemente los giros para las familias bogotanas.



Cualquier programa para reducir el hambre debe considerar, además, el efecto inflacionario, que para octubre cerró en 8,2 %. Principalmente a causa del aumento de los costos de alojamiento y servicios públicos, seguido de los costos del transporte y, en tercer lugar, por los aumentos de alimentos y bebidas no alcohólicas.



Así las cosas, Bogotá necesita urgente un plan de choque contra el hambre, con un fuerte enfoque de género y focalizado en la tercera edad, que corrija los errores del pasado, innove y se comprometa a no dejar a ningún bogotano atrás.



ÓMAR ORÓSTEGUI

Profesor de la Universidad de la Sabana