La cuarta parte de los hogares bogotanos (25 por ciento) tuvo que disminuir la cantidad y calidad de los alimentos consumidos al menos una vez, durante los últimos doce meses, debido a la falta de dinero. Además, se estima que en el 4 por ciento de los hogares la situación de inseguridad alimentaria es grave.



(Le puede interesar: Los efectos del fenómeno de El Niño en Bogotá / Opinión)

Estas cifras corresponden al último estudio realizado por el Dane y la FAO en el país, donde, por primera vez, se aplicó la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria en el marco de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) que realiza periódicamente la entidad.



Aunque la capital no registra indicadores tan elevados como los departamentos de La Guajira (59 por ciento), Sucre (47 por ciento), Atlántico (46 por ciento), Magdalena (45 por ciento) y Chocó (43 por ciento), Bogotá sí muestra valores superiores en comparación con los de otros doce departamentos, como es el caso de Caldas (14 por ciento), Quindío (17 por ciento), Santander, Boyacá o Antioquia, cuyos porcentajes son cercanos al 20 por ciento.



El estudio señala que en el país los hogares con niños y niñas menores de 5 años, o en condición de discapacidad, son quienes tienden a registrar mayor prevalencia de inseguridad alimentaria. Igual lo concluye frente a los hogares que habitan en viviendas con deficiencias estructurales y de espacio.



El estudio también revela que los hogares con jefatura femenina están en mayor riesgo, sobre todo cuando son monoparentales. Además, deja en evidencia lo que otros estudios han señalado acerca de las condiciones de vulnerabilidad de la población migrante venezolana, donde la inseguridad alimentaria afecta al 44 por ciento de estos hogares.



Que 1 de cada 4 hogares de la ciudad tenga problemas de inseguridad alimentaria debería, al menos, motivar una reflexión más profunda sobre los impactos que han tenido los programas de protección social y la necesidad de fortalecerlos.



Superar el hambre debería ser un tema relevante en la agenda pública de la capital en el corto y el mediano plazo. La actual administración ha hecho esfuerzos con los programas de Bogotá solidaria, la alimentación escolar y los comedores comunitarios. Si no fuese por estas iniciativas, seguramente el indicador registraría peores resultados.



Pero combatir el hambre es un tema transversal que va más allá de las ayudas alimenticias. Acá es crucial el papel del sector de la salud, mejorando los controles de peso y talla en la primera infancia; de integración social, identificando y haciendo seguimiento a los hogares en condiciones de vulnerabilidad –en particular con jefatura femenina o población migrante–, y del sector de hábitat, con políticas que reduzcan el déficit habitacional. Mención aparte merece el sector educativo, que ha hecho un papel relevante ampliando la infraestructura de colegios y, de paso, garantizando la alimentación de muchos niños y niñas, quienes, si no fuera por la comida que reciben en el colegio, pasarían hambre en la casa.



Pero todo esto no es suficiente; hay que revisar qué ha pasado con el modelo de comedores comunitarios, cuya meta este año es llegar a 107 en 17 localidades de la ciudad.



Bogotá tiene experiencia en programas de superación del hambre. Incluso, en su momento, la alcaldía de Lucho Garzón lo tuvo como eje en sus cuatro años de gobierno.



La ciudad no puede retroceder en las políticas de seguridad alimentaria. Es necesario hacer ajustes y tener muy presentes los resultados de este estudio, que da luces de hacia dónde se deben enfocar los esfuerzos para reducir el hambre en la capital. Ojalá los candidatos incorporen este tema en su agenda de campaña.

ÓMAR ORÓSTEGUI

​Director del laboratorio de gobierno de la Universidad de La Sabana