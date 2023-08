El programa Bogotá Cómo Vamos cumplió 25 años de creación, una iniciativa del sector privado para medir los cambios en la calidad de vida de la ciudad. Hoy se ha convertido en uno de los mejores referentes de la región para hacer seguimiento y monitoreo a la gestión pública y al cumplimiento de las promesas establecidas en los planes de desarrollo en la mayoría de las ciudades del país y de América Latina.



En el marco del evento de celebración, que contó con la participación de la alcaldesa y de los candidatos a sucederla, los socios del programa depositaron una urna del tiempo para ser abierta en las bodas de oro del programa.



Todo esto coincidió con el cumpleaños número 485 de la capital, en un momento electoral con amplia polarización política, y al que se le suman las tensiones entre el Distrito y la Nación a lo largo del primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro, en donde, dicho sea, hay más incertidumbre que avances en varios frentes: primera línea de metro, pie de fuerza de policías, Ptar Canoas, financiación del déficit del transporte público, Regiotram de Occidente y Norte, y ampliación de infraestructura penitenciaria y carcelaria, por citar solo algunos ejemplos.



Y es que los intereses políticos han permeado la discusión técnica de los asuntos públicos de Bogotá, donde los cálculos electorales tienden a pasar por alto los ejercicios de planeación que se han hecho en los últimos años.



No es que a Bogotá le hagan falta Conpes o políticas públicas para diferentes temas y sectores, al contrario, en cada administración hay actualizaciones y uno que otro ajuste. Pero muy pocas veces se hacen ejercicios serios de evaluación para analizar qué se logró y qué se puede mejorar. Y, sobre todo, qué tan eficiente fue el gasto público para sacar adelante el programa o proyecto, si cumplió con los objetivos, no tuvo sobrecostos y si los resultados esperados fueron los que se planearon.



Qué falta le hace a la ciudad un buen ejercicio de prospectiva que oriente las decisiones de mediano y largo plazo de cada administración de turno. Así nos evitaríamos tantas ideas populistas o demagógicas en medio del fragor de la campaña electoral.



El evento de celebración de los 25 años de Bogotá Cómo Vamos debería motivar a pensar a todos los candidatos en un ejercicio de planeación, aprovechando que cada uno de ellos ha venido estudiando juiciosamente la ciudad. Una Bogotá que se proyecte para los próximos 15 años, es decir, para la conmemoración de sus 500 años de fundación.



Tres lustros es buen referente temporal, pues se asume que cada generación cambia cada 15 años y una ciudad como Bogotá sí que lo hará. Basta con mirar atrás para ver los cambios demográficos, sociales, económicos y el desarrollo urbano que ha tenido la capital desde 2008.



No obstante, muchos de los problemas públicos de ese momento aún perduran, con mayores complejidades que dificultan cualquier solución y el logro de consensos. Algunos de ellos son consecuencia de la desatención y de la omisión voluntaria de las respectivas administraciones, que prefieren ‘patear el balón hacia adelante’ esperando que en algún momento el mandatario de turno se vea forzado a resolver el inconveniente.



Pero la ciudad es la que pierde. Mientras, muchos contratistas y consultores viven felices, pues ganan con los estudios y diseños que les piden, a sabiendas de que no necesariamente sus recomendaciones serán tenidas en cuenta y, al fin y al cabo, los volverán a llamar para lo mismo. Este círculo vicioso es hora de romperlo, con un amplio ejercicio de planeación con prospectiva, como el que una vez hizo la Cámara de Comercio. Solo que en esta oportunidad hay que agregarle metas e indicadores para poder hacerle seguimiento a cada estrategia, de tal manera que los espacios de rendición de cuentas se hagan a partir de ese plan que podríamos denominar Bogotá 500 años.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana