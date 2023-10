Las reformas del Gobierno y su impacto en los entes territoriales / Opinión

En medio de los debates que tienen lugar en el Congreso frente a diferentes reformas que reconfiguran la arquitectura institucional en sectores como la salud, la educación, el mercado laboral y la seguridad social, han pasado inadvertidos los impactos que podría llegar a tener cada reforma en los entes territoriales, pues, de uno u otro modo, les trasladan más competencias y responsabilidades, pero sin ampliarles recursos.



En el caso particular de la reforma de la educación, por ejemplo, si bien nadie duda de la necesidad de fortalecer el acceso a la educación inicial para la primera infancia, poco se ha analizado el impacto fiscal que tendría dicha iniciativa en las ciudades y los municipios.



Para empezar, hay que garantizar la infraestructura que permita cumplir con los requerimientos para atender esta población; significa hacer las gestiones para la adquisición de lotes y destinar recursos para la construcción de los planteles. Ahora, en el mejor de los casos, girar recursos para adaptar espacios en los centros educativos existentes.

La reforma a la educación es otro punto de debate.

Segundo: habría que sumar la contratación de personal docente y administrativo, los gastos de dotación, alimentación escolar y, por supuesto, el transporte de los niños. Todo esto va a requerir cuantiosos recursos, que, sin el concurso de la Nación, sería muy difícil de implementar, incluso para una ciudad como Bogotá.



Por el lado de la reforma de la salud, no es tan claro cómo operarán las redes integradas de servicios de salud desde los entes territoriales. Estos juegan un papel clave en el modelo preventivo, predictivo y resolutivo, donde uno de los ejes son los centros de atención primaria (CAPS) en sus territorios.



Sobre el particular, tampoco es claro hasta dónde, desde las alcaldías y gobernaciones, se asumiría toda la gestión del riesgo en salud y qué implicaciones financieras tienen esas competencias en su presupuesto.



La descentralización y la autonomía territorial, en los últimos 30 años, les han permitido a los entes territoriales cumplir con la provisión de determinados servicios públicos y sociales; sin embargo, las modificaciones de funciones que plantean estas reformas de salud y educación no les garantizan los recursos necesarios para cumplir con dichas competencias que se les transfieren.



Y es que, a juzgar por los hechos, el presente gobierno parece entrar en tensión con la descentralización administrativa, pues, además de las implicaciones de las leyes que hoy se debaten, se evidencia una injerencia cada vez mayor en temas que son propios del ente territorial.



En Bogotá basta ver las intervenciones para modificar la primera línea de metro, desconociendo los avances y el marco jurídico que respaldaba la decisión que tomó en su momento la Administración Distrital cuando suscribió el contrato.

Facebook Twitter Linkedin

La primera línea del metro ha sido uno de los puntos de debate entre el Gobierno y el Distrito.

Situación similar se evidencia en temas como la Ptar Canoas y la negación de la propuesta técnica que presentaron, conjuntamente, el Distrito y la Gobernación, buscando el apoyo financiero del Gobierno Nacional para sacar adelante el Regiotram del Norte.



Igual podría decirse del proyecto de resolución que pretende declarar una Zona de Protección para la Producción de Alimentos – APPA- en la provincia Sabana Centro, en donde, básicamente, se obliga, a través de decreto, a modificar el uso del suelo sin mayor concertación o sin tener en cuenta los instrumentos que tienen los entes territoriales para el ordenamiento del territorio.



De cualquier manera, les esperan grandes debates a los entes territoriales en virtud de los proyectos que ya se anuncian como la modificación al Sistema General de Participaciones, los ajustes a la ley 617 para la focalización de políticas públicas, la reforma a la ley de servicios públicos, contratación estatal y asociatividad territorial, entre otros, temas que deberían ser también discutidos por parte de los candidatos a los cargos de elección popular.

OMAR ORÓSTEGUI

Director del laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana