Algo pasa con el aseo en la ciudad y no es por falta de recolección de los residuos domiciliarios, sino por el desorden y el desaseo que se observa en las calles y avenidas donde vienen en aumento los escombros y las basuras en el espacio público.



De los 10.502 contenedores que se ubicaron a lo largo y ancho de la ciudad, hace algunos años, 1.470 han tenido que ser remplazados por parte de los concesionarios del servicio público, pues muchos han sido vandalizados y otros tantos se han roto por el exceso de peso. Estos lugares se están convirtiendo en espacios donde algunos bogotanos se desentienden de sus problemas cuando hacen alguna remodelación o cuando deciden cambiar sus muebles. Muy lejos del propósito inicial que tenían estos contenedores. Dichas acciones terminan deteriorando los entornos donde se ubican estos mobiliarios y aumentando la percepción de desaseo e inseguridad en la ciudad.



Por el otro lado, está el problema de las canecas de basura que llegaron masivamente cuando se renovó el esquema de aseo y se establecieron 5 áreas de servicio. Algunas de estas canecas han sido hurtadas por delincuentes que luego venden el metal con que son hechas; otras se han quebrado por los malos materiales del plástico o por usuarios que no tienen problema en romperlas. Lo peor es que todo esto viene pasando ante los ojos de muchos ciudadanos, lo cual es una lástima porque, detrás de este mobiliario, se tenía la idea de mejorar la disposición y recolección de residuos en las calles y barrios de Bogotá.

Pero también es un problema de falta de control y gestión por parte de los operadores a cargo de las concesiones de aseo, cuya responsabilidad incluye la recolección de residuos domiciliarios, comerciales e industriales, así como barrido, poda y residuos de césped. Se calcula que, en recolección, barrido y limpieza, el 89 por ciento de las toneladas corresponden a residuos domiciliarios; 4 por ciento, a residuos por barrido; 5 por ciento, a residuos de grandes generadoras y 2 por ciento, a residuos de césped.

Mención aparte merecen los recicladores organizados que, silenciosamente, revisan las canecas para identificar y separar el material potencialmente aprovechable. Caso contrario sucede cuando esta actividad la realizan recicladores informales, que no se ajustan a los horarios ni a las rutas del servicio de recolección. Muchos de ellos son los responsables del desorden en varias zonas residenciales y comerciales.



Pero el problema no se reduce a basuras en el espacio público. Los postes están nuevamente llenos de carteles y vallas publicitarias. Sin contar que en zonas cercanas a estaciones del transporte público hay desaseo por ventas ambulantes y malos olores por falta de baños. Qué bueno sería que le prestaran más atención a este tema, aumentando el número de canecas y mejorando la frecuencia en la recolección de basuras en estas zonas que, a medida que pasa la jornada laboral, acumulan suciedad.



Es un hecho que Bogotá está sucia, pero no es un problema exclusivo de falta de control por parte de las autoridades correspondientes. Es más un problema de pedagogía y cultura ciudadana para cambiar esos malos comportamientos de unos pocos que se están convirtiendo en la gran mayoría.



OMAR ORÓSTEGUI

DIRECTOR DE FUTUROS URBANOS