Toque de queda sin sentido / Opinión 

El toque de queda no es más que una medida sin sentido y sin fundamentación técnica que afecta aun más las libertades civiles y la libre movilidad.



Es una medida más que se suma a las restricciones impuestas en el marco de la cuarentena para contener el contagio, pues se asume que esto ayudará a reducir la propagación del virus. Mientras tanto muchas actividades económicas nocturnas están en quiebra.

Hasta el momento no hay estudios en la ciudad que demuestren que el contagio se da en las noches. Solo se infiere que las personas cuando salen de noche lo hacen para ingerir alcohol en bares, restaurantes y reuniones grupales, donde existe el riesgo de bajar la guardia y contagiarse.



Pasan por alto, que de día es cuando hay más interacción social en la ciudad. Las personas hacen más actividades personales: trabajo, diligencias, visitas médicas, transacciones bancarias, entre otras. El transporte público funciona normalmente, al igual que el horario de atención de muchas instituciones donde hay atención al público, incluso más que en los lugares de vida nocturna.

Si la decisión esta soportada en indicadores de seguridad ciudadana, bajo el argumento que los hechos de violencia terminan congestionando aún más la red de atención de salud, valdría la pena mencionar que no hay diferencia entre la información reportada entre los homicidios registrados en el día o la noche. En lesiones personales, por ejemplo, tan solo el 35% se registra entre las 9pm y las 6 am. Mientras que el 52% de los hurtos se realizan a plena luz del día. Una proporción similar se registra en los siniestros viales con victimas fatales.



Los toques de queda no son la solución al contagio. Al contrario, pueden ser contraproducentes y minar más la confianza ciudadana y la estabilidad económica de muchos sectores, que si cumplen con los protocolos de bioseguridad y sus obligaciones tributarias a pesar de la disminución de sus ingresos.

Hoy en día la medida no tiene razón de ser, si se hubiera aplicado en diciembre cuando hay más vida nocturna otra seria la realidad.

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS