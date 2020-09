Pico y placa obsoleto / Opinión

Hace 22 años nació el pico y placa como una solución a la congestión vehicular que generaban cerca de medio millón de vehículos. Hoy seguimos con la misma figura y un parque automotor que se ha cuadruplicado durante estas dos décadas: ya superamos los 2 millones de vehículos y motos circulando por las calles.



Desde su creación con el Decreto 626 de 1998, y los decretos que vinieron en cada administración, solo hemos cambiado los horarios de la restricción vehicular, la duración, la modalidad según el último dígito de la placa y realizado algunas restricciones según zonas de la ciudad.



El hecho es que cualquier modificación adicional en la formula termina produciendo efectos perversos como la compra de un segundo vehículo o la búsqueda de alternativas para evadir la restricción. Basta ver los vehículos blindados.



En los últimos años ya hemos probado muchas medidas para resolver el alto flujo vehicular en horas pico: modificación de sentidos viales, contraflujos en algunas vías principales, y restricción a vehículos de carga en horarios de mayor congestión.

Iniciativas que tuvieron un efecto considerable al principio, pero luego se diluyeron con el tiempo.



Hoy en día, de los 13.359.728 de viajes que se hacen al día en Bogotá, 15% se hacen en automóvil y 5,5% en motocicleta. Mientras un 35% se registra en el Transporte Público (TM, SITP, SITP provisional).



Lo paradójico es que el pico y placa nació cuando solo teníamos una cuarta parte del parque automotor actual, el cual sigue creciendo a pesar de los trancones y el aumento en los tiempos de viaje. A pesar de eso, la gente sigue manifestando una satisfacción por encima del 80% por el carro y la moto según Bogotá Cómo Vamos.



Hemos perdido la oportunidad de tener un transporte público a la altura de las expectativas de los usuarios, quienes cada vez se quejan por la inseguridad, los altos tiempos de espera en las estaciones, la deficiente cobertura de algunas rutas y la aglomeración de personas en los buses.



Problemas que ocasionan una reducción en el número de pasajeros y una creciente insatisfacción tanto en Transmilenio como el SITP.

Como alternativa ante esta realidad, aparece la bicicleta, que ha venido ganando protagonismo con 880.000 viajes antes de la pandemia, el doble de lo registrado hace una década. Sin embargo, las tasas de accidentalidad también han crecido y pareciera que estamos improvisando bici carriles sin ningún estudio serio. La bicicleta es importante, pero se queda corta para resolver los problemas de desplazamiento de muchos bogotanos.

Lo cierto es que las medidas de gestión de tráfico, como el pico y placa y otras tantas, se han enfocado en la demanda y no en la oferta de alternativas para una ciudad con una infraestructura vial desactualizada. Siempre terminamos amparados en el discurso de la pedagogía y la sensibilización sobre el uso racional del vehículo particular, que valga decir, poco efecto han tenido.



Ahora estamos nuevamente en un escenario donde la decisión fue dejar el modelo actual e incluirle algunas variables, como la posibilidad de evitar la medida si circula con 3 ocupantes o más, si pertenece al sector de la salud, si se moviliza en un vehículo hibrido, y si tiene capacidad económica pagar por circular sin restricciones.



La primera es interesante pero poco práctica, pues se le va a exigir al propietario del vehículo diligenciar semanalmente un formulario en la página de la Secretaria de Movilidad para que informe previamente su viaje.



Por supuesto, habrá agentes de tránsito controlando el cumplimiento del decreto, pero cómo van a hacer las cámaras de fotomultas para identificar un conductor que tiene excepción por ser personal de la salud, o que transita con 3 ocupantes o más en horario restringido. Me temo que las quejas y reclamos van a aumentar mientras se hacen los ajustes técnicos y se eliminan tantos trámites.



Con relación al pago por libre circulación, “pico y placa solidario”, aun no se tiene claro su impacto en la congestión y el monto de recursos que se piensa recaudar por esta vía. Medida que entre otras es regresiva pues quien tiene dinero es quien puede comprar el beneficio de no tener la restricción al pagar los 2 millones cada semestre.



Además, tampoco está claro si al final esto es un tributo, una tasa o una contribución voluntaria. Lo ideal es estudiar otras alternativas para lograr un uso eficiente de la infraestructura vial disponible y el cambio de comportamiento en los conductores y ciudadanos. Hoy tenemos la oportunidad de modificar los horarios de trabajo y rutinas de movilidad, coordinar entre los vecinos rutas para compartir el vehículo e incluso pensar en movernos más a pie, bicicleta o patineta eléctrica.

El pico y placa ya es un mecanismo obsoleto en estos tiempos donde además tenemos nuevas circunstancias producto de la pandemia. De insistir con esta medida habría que traer también al debate las motocicletas y el modelo de ciudad que queremos para los próximos años.



Ómar OrósteguiAnalista urbano