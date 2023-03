En la noche de este viernes y la madrugada del sábado los Comandos Nocturno, Centro y Bogotá Limpia, liderados por la Secretaría de Seguridad en conjunto con la Policía, realizaron una intervención Integral en el sector de San Bernardo, de la localidad de Santa Fe, con el propósito de seguir disminuyendo los delitos de alto impacto y generar espacios más seguros en la ciudad.



Con la participación de 250 servidores, se recogieron 42 toneladas de basuras en varias cuadras del barrio y en un trabajo de diálogo y sensibilización, cerca de 30 habitantes de calle aceptaron la oferta institucional y se trasladaron a los hogares de paso del Distrito donde recibirán una atención especial.

Asimismo, se desmontaron 10 cambuches, se incautaron armas blancas y sustancias psicoactivas; se cerraron tres pagadiarios por no cumplir con la documentación requerida para su funcionamiento y un establecimiento donde se encontró licor vencido que fue destruido para evitar su comercialización.



“No solamente con las capturas que hacemos a diario sino también generando zonas limpias y libres de basura es que mejoramos la seguridad de la ciudad. Esta vez unimos tres de nuestros comandos para intervenir este sector de alto impacto y así lo seguiremos haciendo para generar entornos seguros y seguir de frente contra los delincuentes”, indicó, Óscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.



Hubo participación de cerca de 250 servidores. Foto: Secretaría de Seguridad

En este operativo además participaron las Secretarías de Gobierno y de Salud, el Idipron, la UAESP, el Ejército Nacional y el ICBF.



"Estamos comprometidos con mejorar no solo la seguridad, sino el entorno, la convivencia y la economía en esta zona de la ciudad. Por eso llegamos a aquí, a este sector de alto impacto, para realizar una gran intervención y cuidar y dar tranquilidad a vecinos y transeúntes que recorren este barrio", afirmó Felipe Jiménez, secretario de Gobierno.

