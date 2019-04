Entre dulces y fotocopias, red de tráfico vendía drogas en el centro

Todos los días, cientos de universitarios llegaban a la tienda ‘Donde James’ a sacar fotocopias, comprar dulces o tomarse una gaseosa, sin sospechar, que este local comercial era uno de los expendios de drogas más grandes del sector.

Este establecimiento era atendido por Héctor Jaime Espinosa Vélez, propietario del negocio, y quien fue capturado en la mañana de este martes por presuntamente ser líder de una organización criminal dedicada a la producción y venta de estupefacientes en el centro de la ciudad. Espinosa Vélez fue detenido junto a otras 10 personas, en medio de una operación conjunta del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía y el Ejército Nacional.



Las redadas comenzaron sobre las 11 de la mañana y fueron realizadas simultáneamente en tres zonas cercanas a la zona universitaria del centro de la capital. La primera, se efectuó sobre la calle 22 entre carreras 0 y primera.

En este punto se allanaron varias casas de la cuadra, situación que tomó por sorpresa a los residentes del sector, quienes manifestaron "no entender que pasaba". Algunos de ellos no salían de su asombro cuando más de 100 hombres del CTI y del Ejercito con órdenes judiciales, ingresaron a las casas de varios de sus vecinos y capturaron a 10 personas señaladas de integrar la banda.



Allí, en una edificación naranja de cuatro pisos, fueron encontradas armas de fogueo y cinco cajas repletas de cigarrillos de marihuana. Fueron capturadas Olga Lucía Pino Peñaloza, esposa de Espinosa Vélez; Didier Javier Loaiza Parada, uno de los socios de confianza; y Fidel Vanegas Bravo, conocido como ‘Don Mario’. En este sitio, también fue capturado Jorge Andrés Pinilla Forero, alias Choncho, administrador de un parqueadero que era utilizado por la organización como punto de distribución de la droga.



El segundo allanamiento de la operación se llevó a cabo en un establecimiento que funcionaba como fachada para los actos delictivos, ubicado en la calle 19 bis entre carreras segunda y tercera. Allí fue detenido Espinosa Vélez, líder de la organización criminal y quien era conocido con el alias de 'James'.



El hombre, quien vestía una chaqueta negra y jean, fue sacado de la edificación por seis investigadores e ingresado en un vehículo gris, para posteriormente ser trasladado al búnker de la Fiscalía. "Sabíamos que en algunas chazas se puede conseguir marihuana pero no pensábamos que la droga saliera de ese punto", manifestó uno de los estudiantes que se acercó a ver lo que sucedía.



"El tipo parecía una persona normal (...) uno podía llegar a la papelería y ponerse a hablar con él", dijo otro estudiante consultado por EL TIEMPO.

Los investigadores lograron dar con la banda que operaba en universidades de las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Santa Fe, gracias al trabajo de agentes encubiertos y a través de interceptaciones telefónicas, realizadas durante ocho meses.



Por último, los investigadores del CTI llegaron hasta otra de las propiedades de alias James. En una pequeña casa fueron encontradas cajas con cigarrillos de marihuana y otras sustancias psicoactivas como trip y cocaína.



En este lugar, la entidad determinó cuál era la estrategia de los delincuentes para camuflar la droga: la banda distribuía la droga en algunos parqueaderos de la zona, para posteriormente ser vendida y distribuida en chazas administradas por 'James', y por WhatsApp. Para camuflar la droga, la banda usaba cigarrillos reales, les sacaban todo su contenido, les añadían saborizantes y marihuana y así distribuían el producto a los universitarios.



Este operación, hace parte de la estrategia 'Reprobados', un plan con el que las autoridades buscan desmantelar bandas dedicadas a la venta y distribución de droga en entornos educativos.

BOGOTÁ

EL TIEMPO