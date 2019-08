23 vehículos fueron inmovilizados en operativos contra piques ilegales

Durante la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves, en distintos puntos de Bogotá se dieron cita diferentes y numerosos grupos de conductores que protagonizan piques ilegales en la capital del país.

Las autoridades fueron alertadas por la ciudadanía y desplegaron un inmenso operativo en el occidente y norte de la ciudad para detenerlos. El coronel Gustavo Blanco, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, explicó los resultados de la intervención.

"Nuestra preocupación es la seguridad vial, nos interesa que no haya siniestros. Hicimos un operativo a piques ilegales, tenemos como resultado más de 33 vehículos con comparendos, 23 inmovilizados a raíz de diferentes infracciones como conducir en estado de embriaguez, no portar el seguro obligatorio, no tener licencia de conducción y modificaciones a estos vehículos", explicó el oficial.



Además de esto, cinco motocicletas también fueron inmovilizadas. Para llevar a cabo este operativo, la Policía de Tránsito contó con el apoyo de al menos 10 grúas de la Secretaría de Movilidad.



BOGOTÁ

*Con información del Noctámbulo de Citytv

Twitter: @BogotaET