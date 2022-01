Con el fallo que anula la creación de la operadora distrital de transporte público se suspende todo el proceso que había iniciado TransMilenio S. A. para poner en marcha la nueva empresa distrital, mientras hay una decisión de fondo sobre la demanda contra la transportadora.

Si bien en el papel el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene 20 días para pronunciarse en segunda instancia, lo cierto es que dicha decisión puede tardar varios meses. De hecho, durante la audiencia oral en la que se dio a conocer el sentido del fallo, la Alcaldía apeló la sentencia.



Hay que recordar que para resolver la medida cautelar impuesta por el Juzgado Sexto Administrativo de Circuito Judicial de Bogotá, al aceptar la demanda contra la creación de la operadora, el Tribunal se tomó cuatro meses, desde finales de mayo hasta septiembre de 2021. En este caso podrían ser 180 días, según expertos juristas consultados.



El fallo declaró la nulidad del artículo 91 del acuerdo 761 de 2020, por medio del cual se adoptó el plan de desarrollo del Distrito 2020-2024, aprobado en junio de 2020 por el Concejo. Este artículo autoriza “a la Alcaldesa Mayor, en representación del Distrito Capital o TransMilenio S. A., para participar en la creación de una sociedad por acciones - Operadora Distrital de Transporte”.



Pero, según el juez, para la creación de entidades descentralizadas el proyecto debería estar acompañado de un “estudio demostrativo que justifique la iniciativa”, como lo establece el artículo 69 de la Ley 489 de 1998.



Operador ya estaba andando

La empresa operadora fue creada mediante el decreto 188 del 27 de mayo de 2021, como sociedad de capital público por acciones, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado.



El objetivo de la Administración Distrital era que comenzara a funcionar en agosto, con una flota de entre 150 y 200 buses eléctricos. De hecho, el nuevo secretario de Movilidad, Felipe Ramírez –quien estuvo en la gerencia de TransMilenio–, dijo que estaban en alistamiento y que el operador iba a promover la generación de empleo femenino.



Según el funcionario, la nueva empresa adelantaba la adquisición del patio taller y buses. “Necesitábamos tres cosas fundamentales, nuestro patio, los buses y el operador. Los tres pasos están adelantados”, le precisó Ramírez a EL TIEMPO. El secretario se mostró confiado en que el Tribunal les volverá a dar la razón, como ocurrió con la medida cautelar en septiembre pasado.

La alcaldesa Claudia López, por su parte, culpó ayer a “los políticos” de oponerse a la creación del operador. “Ya ganamos una vez en el Tribunal y volveremos allí a defender a los ciudadanos”, señaló en un tuit.



La concejala Lucía Bastidas (Alianza Verde) le respondió a la mandataria que 21 concejales (de 45) habían advertido durante el debate del plan de desarrollo que no se podía crear una empresa descentralizada sin los estudios y que “había que presentar un proyecto aparte”, pero no fueron escuchados. “Cuando la justicia falla a su favor aplaude y cuando no, denigra (...)”, escribió refiriéndose a López.

Se necesita un operador

A pesar de los riesgos de que la nueva empresa sufra de los mismos problemas que en los 80 llevaron a la liquidación de la Empresa Distrital de Transportes Urbanos (EDTU), como que fue cooptada por políticos, concejales y expertos consideran que se necesita un operador público que cubra las zonas con deficiencias del servicio de transporte.



El concejal Carlos Carrillo, quien junto con su partido el Polo Democrático propuso que se incluyera la creación del operador público en el proyecto del plan de desarrollo, considera que la empresa “es indispensable para romper el monopolio del transporte”, pero también señaló que TransMilenio S.A. hoy tiene la facultad para operar buses, a partir de la modificación de su objeto, tal como quedó en el plan de desarrollo y como ya se protocolizó en notaría.



Carrillo, además, dice que la Administración puede presentar un proyecto de acuerdo en el Concejo, “con todos los estudios”, creando la empresa operadora.



Con esta opinión coincide el analista Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, quien señala que una alternativa “rápida” para superar este inconveniente y es que la alcaldía “presente un proyecto de acuerdo con mensaje de urgencia para resolver el tema sin necesidad de esperar el fallo del Tribunal.



“Pero de cualquier manera el fantasma del detrimento patrimonial seguirá allí”, advierte, tras señalar que “la ley es clara en que para la creación de una empresa descentralizada se requieren estudios de soporte”.



El investigador en movilidad Darío Hidalgo se identifica con Oróstegui en el sentido de que la Administración “puede subsanar el tema legal presentando un proyecto de acuerdo” y que es posible seguir comprando buses eléctricos, que se pueden arrendar o vender, pero no “contratar personal ni desarrollar patios para mantenimiento y recarga.



Por su parte, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, señala que el fallo “no debe impedir este propósito” y que el operador público se necesita porque “servirá para comparar calidad del servicio (frecuencias, percepción de comodidad y seguridad) y costos de operación con respecto a los otros operadores”.



Independientemente de lo que decida el Tribunal de Cundinamarca sobre el operador distrital de transporte público, la nueva controversia jurídica llevó a que algunos recordaran lo sucedido en 2018, cuando la misma corporación de justicia confirmó la nulidad del artículo del plan de desarrollo que autorizó la venta de acciones de la ETB.

