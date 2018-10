Condenan a operador de Doña Juana por manejo del relleno

El operador del relleno sanitario Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) Doña Juana deberá pagar una multa de 2.172 millones de pesos a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) por incumplimiento del contrato.



Así lo determinó un tribunal de arbitramento que concluyó, después de casi tres años de proceso, que CGR incumplió el contrato en asuntos como el tratamiento de los lixiviados (líquido contaminante de la basura), la automatización del manejo del relleno, el mantenimiento de vías y el manejo de taludes.

El pulso entre CGR y la Uaesp se ha mantenido por más de tres años, debido a los problemas de contaminación ambiental que han generado el inadecuado manejo de los lixiviados, los problemas de movilidad de camiones por mal estado de las vías, varios deslizamientos dentro del relleno y otros ítems que el operador insistía que no eran de su responsabilidad.



Por eso, CGR presentó una demanda de 32 pretensiones que la Uaesp contrademandó. Al final, el tribunal de arbitramento designado para dirimir el conflicto concluyó que la razón la tenía el Distrito en la mayoría de los puntos.

El fallo le dio la orden perentoria al operador de diseñar y ejecutar las actividades que permitan optimizar el tratamiento de los lixiviados que se generan por la disposición final de más de 6.000 toneladas de basura que a diario genera Bogotá. CGR tendrá tres meses para presentar los diseños, y, una vez aprobados por la Uaesp, cinco meses para realizar las actividades.



Según el falló, el operador incumplió la obligación de optimizar la planta de tratamiento de los lixiviados que estaba incluida en el contrato, al igual que las normas sobre vertimientos de las autoridades ambientales.



Asimismo, el tribunal encontró que CGR incumplió la obligación de instalar y conectar instrumentos de geotecnia que permitieran un manejo automatizado del relleno y un control en tiempo real, y le dio seis meses de plazo para cumplir con esta responsabilidad, además de presentar informes mensuales del avance de actividades.



CGR también estaba obligado a llevar a cabo el aprovechamiento del 20 por ciento de los residuos sólidos en Doña Juana, y ahora tendrá dos meses para cumplir con esta obligación contenida en el contrato.

Hay que mantener las vías

Aunque el fallo le dio la razón a CGR en que su obligación de adecuar las vías del relleno a las normas técnicas de Invías solo hace referencia a las vías nuevas y no a las existentes en el momento de comenzar la ejecución del contrato, el tribunal concluyó que CGR incumplió con la obligación de construcción, reparación, mantenimiento y aseo de capa asfáltica, incluyendo las obras de artes laterales de la vía principal del relleno que va desde la puerta de acceso hasta la zona VIII de disposición. A partir del fallo deberá cumplir con esta obligación.



La estabilización del talud entre los postes 53 y 59, la cual pretendía CGR que estuviera a cargo de la Uaesp, tendrá que ser asumida por el operador, según el fallo, que le da un mes de plazo para presentar una propuesta técnica que afecte lo menos posible la operación. Y advierte que el cronograma para ejecutarla no deberá pasar de doce meses.



Uno de los asuntos que se falló a favor de CGR es el que tiene que ver con garantizar la permanencia de maquinaria para la operación del relleno.



La Uaesp informó que solo después de presentarle el contenido del fallo al alcalde Enrique Peñalosa se pronunciará sobre el contenido y sus implicaciones.

Asuntos que el tribunal le negó al operador

Estas son algunas de las pretensiones de CGR que le negó el tribunal.



1. Que se declare incumplimiento por parte de la Uaesp porque el sistema de tratamiento de lixiviados no cumplía con las características técnicas ni de capacidad consagradas en los términos de referencia.



2. Que CGR no puede cumplir el tema de lixiviados porque el sistema no fue entregado por la Uaesp cumpliendo con lo establecido en el plan de choque.



3. Que la Uaesp pague las tasas retributivas, multas y sanciones que hayan sido o sean impuestas por incumplimiento de las normas hasta el momento en que culminen obras de optimización de lixiviados.



4. Que la Uaesp ocultó la verdadera capacidad de la planta de tratamiento de lixiviados y que asuma costos de optimización hasta lograr 21,5 lts/s, capacidad ficticia que Uaesp dijo tener en términos de referencia.



5. Inutilidad o ineficiencia en automatización de instrumentos de geotecnia (inclinómetros y piezómetros) para lectura en tiempo real, y CGR no está obligado a cumplir.



6. Obras necesarias para estabilidad del talud entre los postes 53 y 59 deben estar a cargo de la Uaesp, como corresponde en circunstancias conocidas por la entidad del contrato.



7. Declarar que CGR está en imposibilidad de continuar con el desarrollo del proyecto de aprovechamiento de mixtos.



REDACCIÓN BOGOTÁ