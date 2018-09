En riesgo, movilidad de cuatro localidades por falta de póliza

En una carrera contra el reloj. Así están los directivos de Transporte Zonal Integrado (Tranzit), uno de los operadores más importantes del SITP.



El 20 de octubre debe renovar las pólizas que garantizan la operatividad de sus cerca de 356 buses, que cubren 47 rutas en cuatro localidades de Bogotá. Pero ha sido literalmente imposible.

EL TIEMPO estableció que incluso TransMilenio ha intentado mediar ante Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, para que se le expida la documentación. Pero el hecho de que se encuentre en reorganización empresarial ha dificultado el tema, situación que pone en alerta la movilidad de las zonas que atiende.



Se trata de las localidades Rafael Uribe Uribe, Usme, Sumapaz y Antonio Nariño, donde alrededor de 5 millones de personas se mueven al mes en sus buses.



El caso es similar a lo ocurrido hace exactamente un año, cuando el operador Suma se quedó sin seguros, TransMilenio lo suspendió y la gente de Ciudad Bolívar se quedó sin transporte público.

La diferencia es que mientras la crisis de Ciudad Bolívar se resolvió en pocos días, el panorama hoy es más complejo. Este diario estableció que las aseguradoras dicen que no están dispuestas a dar amparo sobre contratos de un sistema financieramente en líos. Incluso, bancos han hecho saber que no negociarán nuevas garantías hasta que se replantee el sistema.



En el caso de Tranzit, la compañía busca salvarse con un acuerdo de reorganización al que se acogió, en marzo del 2017, en la Superintendencia de Sociedades. De hecho, la Súper intentó interceder, en su calidad de juez, para convocar a audiencias extraordinarias en las que las partes buscaran salidas, pero hasta ahora el sector de los seguros no ha cedido.



De nada ha servido la advertencia de que lo que está en juego es el servicio de transporte público en zonas neurálgicas que cubren estratos 1 y 2.



En efecto, durante las audiencias que se han adelantado, la directora jurídica de TransMilenio, Julia Rey, explicó que las pólizas son un requisito de ejecución del contrato de concesión estatal y, de no existir las garantías, se ordenará la suspensión inmediata y por su puesto el concesionario entrará en causal de caducidad del contrato.



Y la funcionaria fue más allá. Según actas de esas audiencias, señaló que aunque hay algunos concesionarios que tienen una situación financiera viable, en otros casos es claro que los tiempos se van a agotar sin que se obtengan los amparos de operación de los buses del SITP.

'Estamos negociando'

EL TIEMPO buscó una postura oficial de TransMilenio quien hizo saber que “la ley exige contar con garantías para que los concesionarios puedan operar. Sin embargo, hay que destacar que no todas las garantías tienen vencimiento en la misma fecha”, refiriéndose a otros casos como el de Masivo Capital.



La noche de este miércoles, Sugey Rodríguez, gerente de Tranzit, le admitió a este diario las dificultades por la consecución de las pólizas, pero advirtió que están en mesas de trabajo con las aseguradoras Mundial y del Estado.



“Es difícil la negociación contractual, pero hay posturas conciliadoras de las partes. Nos están pidiendo una contrapropuesta en el tema de las contragarantías. La preocupación es que el tiempo se está agotando y si no conseguimos las pólizas entramos en causal de caducidad”, señaló.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com