Comenzó el pico de la Operación Éxodo de viajeros que se dirigirán a distintos destinos nacionales e internacionales. EL TIEMPO le cuenta cuáles serán las estrategias en las vías, la Terminal y el Aeropuerto de Bogotá.



En vías

Según estimaciones de las autoridades, se espera que más de 760.000 vehículos salgan de Bogotá por las vacaciones de Semana Santa. La Alcaldía y la Policía Metropolitana de Bogotá explicaron que tanto para el plan éxodo como para el plan retorno habrá planes semafóricos, grupos guías, policía de tránsito y agentes civiles, grúas y apoyos de organismos de emergencia.



Adicionalmente, hicieron recomendaciones básicas para evitar comportamientos peligrosos como microsueños, exceso de velocidad, salir sin revisión técnico-mecánica, conducir en estado de embriaguez o incumplir las normas de tránsito.



Asimismo, seguirá vigente el Plan Candado con 34 puntos de control en entradas, salidas y principales vías de la ciudad.



Pico y placa para estos días

Miércoles 13 de abril: Restricción para placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.



- Jueves Santo 14 de abril: No hay pico y placa por ser día festivo.



- Viernes Santo 15 de abril: No hay pico y placa por ser día festivo.



- Sábado 16 de abril: No hay pico y placa.



- Domingo 17 de abrii: Hay Pico y Placa Regional en las vías de ingreso a Bogotá.



Novedades:



- Entre la noche de este martes y la madrugada de este miércoles, se registró un monumental trancón en la vía Bogotá-Girardot. Tenga en cuenta que esta vía tiene actualmente 18 frentes de obra por la construcción del tercer carril.

Aeropuerto El Dorado

OPAIN informó que para la operación de los próximos días, el aeropuerto aumentará el número de colaboradores que atienden a los viajeros.



Estas son las recomendaciones generales para quienes usen el aeropuerto El Dorado:



1. Descargar Check- Mig para viajes internacionales.

2. Verificar los requisitos especiales de la ciudad o el país a donde se dirige.

3. Llegue con tiempo: 2 horas de antelación para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales.

4. Imprima o genere digitalmente su pasabordo de vuelo desde la página de la aerolínea.

5. El ingreso de acompañantes al aeropuerto no está permitido, solo podrá ingresar el pasajero.

6. Utilice en todo momento el tapabocas de manera correcta, es decir, cubriendo boca y nariz.

7. Si va a llevar mascota revise los requerimientos de la aerolínea. Asegúrese de tener todo lo necesario para que su compañero peludo no sufra en el transcurso del viaje.

Terminal

Sí va a utilizar el transporte intermunicipal, utilice los servicios legales y autorizados de las distintas sedes de la Terminal de Transportes de Bogotá-. No utilice servicios piratas ni aborde los buses en la calle.



Tenga en cuenta, además, que los tiquetes los puede adquirir de manera presencial y virtual. Este último mecanismo es posible gracias a una alianza entre la Terminal y redBus Colombia, que permite comprar tiquetes en más de 70 empresas de buses, como Bolivariano, Rápido Ochoa, Expreso Brasilia, Flota Occidental, Copetran, Coomotor, Omega, Flota Magdalena, entre otras.





EL TIEMPO