Siga aquí la operación de TransMilenio y la movilidad este lunes

En medio del desarrollo del paro nacional, se han registrado varias afectaciones en las estaciones de TransMilenio por cuenta de ataques vandálicos; por esta razón, este lunes, el servicio del sistema tiene algunos cambios y varias estaciones no están operando. Conozca, minuto a minuto, cómo avanza la operación.

6:09 a. m.: Por los actos vandálicos en la estación Molinos el viernes pasado, no operará este lunes 25 de noviembre.



La ruta alimentadora 4-3 Molinos II seguirá parando en esa estación, pero los usuarios deberán desplazarse a la estación más cercana, en este caso estación Consuelo, para tomar el servicio troncal. Esa ruta alimentadora prestará servicio de 4 a. m. a 9 a.m.



Algunas estaciones están sin vidrios y puertas tras los desmanes de las jornadas de protestas. Se abrió operación en estos puntos para afectar lo menos posible la movilidad de los ciudadanos, pero se hizo un llamado a los usuarios para que conserven la fila y no empujen.

Reporte de 7:30 de la mañana

Si es usuario de las estaciones Biblioteca Tintal o Patio Bonito, que en este momento no están operando por daños en su infraestructura, puede dirigirse a Transversal Calle 86 o Banderas, para evitar congestiones en Portal Américas que presenta alta demanda por hora pico de la mañana.

6:09 a. m.: Estaciones que no están operando por vandalismo

Las siguientes estaciones no comenzaron operación en la mañana de este lunes por las condiciones de seguridad que tienen tras el vandalismo del que fueron objeto.



Troncal Décima:

-Ciudad Jardín

-Policarpa

-San Bernardo

-San Victorino



Troncal Américas:

-De La Sabana

-San Façon

-Puente Aranda

-Marsella

-Biblioteca Tintal

-Patio Bonito



Troncal Calle 26:

-Centro Memoria

-Concejo de Bogotá

-Ciudad Universitaria



Troncal NQS Centro

-Av. El Dorado

-U. Nacional



Troncal Caracas Sur:

-Molinos

-Santa Lucía

-Quiroga

-Restrepo

-Fucha

-Hospital



Troncal Caracas Centro:

-Calle 19

Troncal NQS Sur:

-Bosa



Es importante tener en cuenta que las anteriores son las estaciones que no están funcionando por daños.

Operaciones que sí están operando, pero están vandalizadas

Algunas estaciones están sin vidrios y puertas tras los desmanes de las jornadas de protestas. Se abrió operación en estos puntos para afectar lo menos posible la movilidad de los ciudadanos, pero se hace un llamado a los usuarios a que conserven la fila y no empujen.



Troncal Suba:

-Portal Suba

*Troncal Caracas

-Calle 34

-Calle 22



Eje Ambiental:

-Aguas

-Av. Jiménez



Troncal Carrera Décima:

-San Diego

-Las Nieves

-Bicentenario

-Av. 1 de Mayo

-Country Sur



Troncal Caracas Sur:

-Consuelo

-Calle 40 Sur



Troncal NQS Centro:

-Ricaurte

Troncal NQS Sur:

-Calle 38A Sur

Troncal Calle 13:

-CDS Carrera 32

-Carrera 43



BOGOTÁ